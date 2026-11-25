Un hombre de 55 años de Cocoa fue sentenciado a 310 años de prisión por producir y poseer material de abuso sexual infantil, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida.

Frederick Karl Hildenbrand también fue sentenciado a libertad condicional supervisada de por vida y se le ordenó pagar $42,000 dólares en concepto de restitución a algunas de sus víctimas. Un jurado lo declaró culpable de nueve cargos de producción de material de abuso sexual infantil y dos cargos de posesión del mismo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Clay informó que la esposa de Hildenbrand, Erin Hildenbrand, fue arrestada en relación con el caso, se declaró culpable y fue sentenciada a prisión federal en mayo de 2026. La oficina del sheriff no proporcionó detalles sobre su sentencia en su comunicado.

Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Hildenbrand grabó videos y creó archivos electrónicos que mostraban el abuso sexual de menores mientras vivía en Ohio, y luego se llevó el material consigo cuando se mudó al noreste de Florida. En 2018, colocó una caja fuerte con el material en un trastero, según informaron los fiscales.

El caso salió a la luz en mayo de 2024, después de que el trastero fuera subastado al interrumpirse los pagos. La persona que compró su contenido abrió la caja fuerte y encontró ropa infantil, cintas de vídeo y dispositivos electrónicos. El comprador entregó los artículos a la Oficina del Sheriff del Condado de Baker, que encontró material de abuso sexual infantil en varios dispositivos.

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This investigation can only be described as disturbing and horrifying. It’s one of the most graphic child? pic.twitter.com/iYAN2sYaJB — Clay County Sheriff's Office, FL (@ccsofl) November 24, 2026

El trastero contenía ropa interior infantil etiquetada, así como cintas de vídeo y una memoria USB con material de abuso sexual infantil, según la oficina del sheriff.

Cuando Hildenbrand contactó posteriormente con la empresa de almacenamiento para recuperar sus pertenencias, habló con un detective encubierto del Condado de Clay, según informaron las autoridades. Condujo desde Cocoa hasta el Condado de Clay el 5 de agosto de 2024 para recuperar la caja fuerte y fue arrestado.

Los investigadores registraron la casa de Hildenbrand ese mismo día y encontraron material adicional en dispositivos electrónicos. Los fiscales afirmaron que los dispositivos demostraban que había seguido grabándose a sí mismo abusando de niños al menos hasta junio de 2024. En total, poseía al menos 10,000 imágenes y vídeos que mostraban abuso sexual infantil.

Una de las computadoras contenía dos versiones de un poema que Hildenbrand escribió sobre su “insaciable lujuria por los niños”, según los fiscales. En él, se describía a sí mismo como un “pedófilo de élite” durante más de 30 años.

“Este fue un caso sumamente perturbador, y las palabras no alcanzan para expresar la gravedad de estos crímenes”, declaró la sheriff del condado de Clay, Michelle Cook. “Estoy sumamente orgullosa de nuestros detectives por su arduo trabajo durante toda la investigación. También agradezco a nuestros socios locales, estatales y federales su ayuda para hacer justicia a las víctimas”.

El fiscal federal Gregory Kehoe afirmó que los socios de las fuerzas del orden que participaron en la investigación ayudaron a llevar a Hildenbrand ante la justicia. El agente especial adjunto a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, Timothy Hemker, informó que un niño fue rescatado durante la investigación.

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