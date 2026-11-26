La Brigada de Rescate Topos México K9 puso en marcha un programa de adiestramiento especializado para que perros de búsqueda puedan localizar restos humanos y materiales óseos, con el objetivo de apoyar las labores de los colectivos de madres buscadoras en distintas regiones del país.

El proyecto busca incorporar herramientas especializadas a las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas, particularmente aquellas encabezadas por familiares y colectivos que recorren terrenos, zonas rurales y posibles puntos de inhumación clandestina en busca de sus seres queridos.

Juan Carlos Gutiérrez, director de Topos México K9, explicó que actualmente la organización cuenta con tres unidades caninas entrenadas para rastrear y localizar personas, por lo que su preparación para detectar restos humanos representa una nueva etapa en su especialización.

De acuerdo con el directivo, los perros ya cuentan con experiencia en búsquedas de campo, por lo que el siguiente paso consiste en complementar sus capacidades olfativas para identificar olores relacionados con cadáveres y restos óseos.

Uno de los principales objetivos de la brigada es que las intervenciones de sus unidades caninas se desarrollen bajo lineamientos técnicos y jurídicos que permitan colaborar con las autoridades sin invadir sus facultades legales..

Una herramienta adicional para las madres buscadoras

La iniciativa pretende convertirse en un respaldo para los colectivos de familiares que realizan búsquedas en México, especialmente para las madres buscadoras, quienes enfrentan jornadas complejas en terrenos donde la localización de indicios puede resultar difícil.

La incorporación de perros especializados permitiría ampliar las capacidades de rastreo en campo y sumar un recurso técnico a los esfuerzos que realizan las familias para encontrar a sus seres queridos.

El director de Topos México K9 destacó que la intención es contribuir a estas labores mediante unidades debidamente preparadas, bajo reglas claras y en coordinación con las autoridades.

Con esta iniciativa, Topos México busca poner sus capacidades de rescate y rastreo al servicio de la búsqueda de personas desaparecidas, en un país donde los colectivos de familiares continúan exigiendo respuestas y apoyo institucional para localizar a quienes aún no han regresado a casa.

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