La búsqueda de Fanny Areli Quezada Sotelo llegó a un doloroso desenlace. Después de más de 2,000 días de incertidumbre, su madre, Patricia Sotelo Alvarado, confirmó la localización de sus restos en el municipio de El Salto, Jalisco.

Fanny Areli desapareció el 7 de marzo de 2021, luego de ser vista por última vez en el municipio jalisciense. Desde entonces, Patricia emprendió una incansable búsqueda para conocer el paradero de su hija, integrándose al colectivo Huellas de Amor y participando en distintas labores de rastreo.

Durante más de cinco años, la mujer mantuvo la esperanza de encontrarla, convirtiendo su búsqueda en una lucha por obtener respuestas sobre su desaparición.

Sin embargo, el hallazgo confirmó el desenlace que ninguna familia quisiera enfrentar: Fanny Areli fue localizada sin vida.

Tras confirmar la localización de su hija, Patricia anunció su retiro definitivo de las actividades de búsqueda, luego de años dedicados a recorrer distintos lugares con la esperanza de encontrarla.

“Fue un duro caminar, encontré de todo, viví malas y buenas experiencias dentro de todo esto, pero como lo dije en un principio, al encontrarla me retiro y creo que sería lo más sano emocionalmente”, expresó mediante una carta a la que tuvo acceso el sitio La Silla Rota.

Este caso pone de relieve la crisis de desapariciones en Jalisco y el papel fundamental que desempeñan las familias y los colectivos de búsqueda ante la incertidumbre y la exigencia de respuestas.

Durante la búsqueda de su hija, uno de los episodios que marcó su historia fue el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde colectivos localizaron indicios de posibles actividades criminales.

Para Patricia, los más de 2,000 días terminaron con la localización de su hija, pero el hallazgo también representa el cierre de una etapa marcada por la ausencia, el dolor y una lucha que mantuvo durante años.

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