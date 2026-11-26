La disputa por mantener el horario de verano permanente en Estados Unidos amenaza con convertirse en un nuevo enfrentamiento entre republicanos en el Senado. El senador Rick Scott quiere obligar a la cámara alta a votar la iniciativa antes de Navidad, pero su exigencia choca con las reservas de su propio líder, John Thune, y la oposición de otros legisladores.

Scott, republicano por Florida, aseguró que no necesita tener garantías de Thune para insistir en que la propuesta llegue al pleno. Su intención es conseguir una votación, incluso si algunos de sus compañeros terminan rechazándola.

“Voy a hacer lo que sea necesario para conseguir un voto. No me importa que la gente vote en contra. Voy a conseguir que se vote”, advirtió el senador.

La presión aumenta porque el presidente Donald Trump también ha pedido que el Congreso avance con la llamada Ley de Protección de la Luz Solar, que busca eliminar el cambio de reloj dos veces al año.

Scott desafía a Thune por el horario

Según informó Semafor, Thune ha recibido constantes llamadas de Trump sobre el proyecto, aunque no parece convencido de que exista suficiente respaldo para sacarlo adelante.

El líder republicano, representante de Dakota del Sur, ha advertido que la medida podría provocar problemas en los estados del norte, donde los amaneceres durante el invierno serían demasiado tardíos.

En Pierre, la capital de su estado, el sol podría salir alrededor de las 9:25 de la mañana si se establece el horario de verano durante todo el año.

La propuesta divide a los republicanos

La iniciativa ya consiguió un respaldo importante en la Cámara de Representantes, donde fue aprobada el 14 de julio con 308 votos a favor y 117 en contra. Sin embargo, todavía necesita superar el trámite del Senado.

El senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, figura entre sus principales opositores y podría recurrir al filibusterismo para retrasar su aprobación.

La discusión también tiene diferencias geográficas. Mientras Florida y otros estados del sur ven ventajas en conservar más luz durante las tardes, legisladores de las Grandes Llanuras temen que los niños tengan que salir a la escuela todavía de noche.

Trump también presiona para cambiar el reloj

Trump expresó su molestia después del reciente cambio de horario y criticó que el Senado todavía no haya aprobado la legislación.

Scott, quien impulsó una medida similar cuando era gobernador de Florida en 2018, considera que mantener el horario de verano sería uno de sus mayores logros políticos.

Por ahora, el desafío será convencer a Thune y superar las resistencias republicanas antes de que termine el periodo legislativo de diciembre.

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