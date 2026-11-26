El vicepresidente JD Vance responsabilizó al expresidente Barack Obama por el almacenamiento de casi cinco toneladas de explosivos inestables que obligaron al Ejército a realizar una detonación controlada en Iowa, en medio de la preocupación por una posible exposición de la población al plomo tóxico.

Durante un encuentro con periodistas en Ohio, Vance aseguró que el problema se originó en 2009, durante el gobierno de Obama, cuando las autoridades almacenaron una reserva de azida de plomo sin establecer un plan adecuado para trasladarla o neutralizarla.

“Cuando digo nosotros, me refiero a la administración Obama”, afirmó el vicepresidente, quien defendió la decisión del gobierno de Trump de destruir el material mediante una explosión controlada.

Según la transcripción publicada por Roll Call, Vance sostuvo que la administración actual conoció la gravedad del problema hace aproximadamente seis meses y que los expertos descartaron alternativas seguras para retirar los explosivos.

La supervisora ​​de la Agencia de Protección Ambiental, Susan Fisher, recolecta muestras de suelo en Augusta, Iowa. Foto AP/Austin Johnson.

El Ejército detonó cinco toneladas

El miércoles 25 de noviembre, el Ejército destruyó cerca de cinco toneladas de azida de plomo en la planta de municiones de Iowa, ubicada en Middletown.

La sustancia se había deteriorado y cristalizado, aumentando su sensibilidad a los golpes, la fricción y los cambios de temperatura. De acuerdo con las autoridades militares, dejarla almacenada representaba el riesgo de una explosión espontánea.

La operación incluyó medidas para contener el polvo y reducir el impacto ambiental. La EPA informó que sus primeros monitores no detectaron plomo en el aire después de la detonación, aunque continuarán los análisis de suelo, agua y otras superficies.

Sharon Kennedy, coordinadora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en el lugar de los hechos (a la izquierda), cataloga muestras de suelo recolectadas por sus contratistas en Augusta, Iowa. Foto AP/Austin Johnson.

Crece la preocupación por la salud

Antes de la operación, las autoridades recomendaron la evacuación preventiva de residentes de Middletown y zonas cercanas. La preocupación se centraba especialmente en los niños y las mujeres embarazadas, debido a los efectos que puede provocar la exposición al plomo.

Según la EPA, este metal tóxico puede afectar el desarrollo cerebral, el sistema nervioso y la capacidad de aprendizaje infantil.

Mientras Vance defiende la actuación de Trump y señala a Obama como responsable del problema original, las autoridades todavía deben completar las pruebas ambientales para determinar el alcance de cualquier posible contaminación.

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