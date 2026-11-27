El Black Friday siempre representa una oportunidad para adelantar las compras navideñas y conseguir regalos a precios más bajos. Entre las opciones que destacan en Walmart se encuentran varios juguetes de LEGO, con modelos inspirados en películas, videojuegos, automóviles deportivos y personajes.

La selección incluye alternativas para diferentes edades y presupuestos. Hay sets de construcción que cuestan menos de $20 dólares, vehículos de colección y modelos de mayor tamaño pensados.

Algunas de las ofertas también alcanzan descuentos cercanos al 50% respecto a su precio habitual, debido al Black Friday. Sin embargo, también hay productos cuyo ahorro es más reducido.

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10 juguetes de LEGO en oferta en Walmart para regalar en Navidad

1. LEGO Star Wars: Nave Estelar de Jango Fett

Los seguidores de Star Wars pueden encontrar una alternativa para regalar con este set inspirado en “El ataque de los clones”. La construcción recrea la nave estelar de Jango Fett, uno de los personajes importantes de la historia de los cazadores de recompensas dentro de la franquicia.

El modelo está diseñado para niños a partir de los 9 años y cuenta con 707 piezas. Incluye minifiguras de Jango Fett, el joven Boba Fett y Lama Su, además de una cabina abatible, alas giratorias y mecanismos que permiten recrear algunas de las escenas de la película.

Precio original: $69.99

$69.99 Descuento: $34.99 (50%)

$34.99 (50%) Precio actual: $35.00

2. LEGO Technic Koenigsegg Jesko Absolut Grey Hypercar

Para los niños que sienten interés por los automóviles deportivos, este modelo de LEGO Technic reproduce el Koenigsegg Jesko Absolut, un hiperdeportivo que destaca por su diseño aerodinámico.

El set está compuesto por 801 piezas y está recomendado para mayores de 10 años. Su construcción permite conocer algunos mecanismos de ingeniería mediante elementos funcionales, como un motor V8 móvil, diferencial, dirección y puertas que se abren hasta 90 grados.

Precio original: $49.99

$49.99 Descuento: $25.00 (50%)

$25.00 (50%) Precio actual: $24.99

3. LEGO Creator 3 en 1 Animales Lindos: Panda Rojo

Este juguete ofrece una característica que lo diferencia de otros sets de la selección: permite construir tres animales distintos utilizando las mismas piezas.

El paquete incluye 297 bloques y está recomendado para niños a partir de los 8 años. La primera opción es un panda rojo acompañado de pequeños elementos decorativos. Sin embargo, cuando termina el montaje, el niño puede desmontarlo y utilizar las piezas para construir un búho o un pez payaso.

Precio original: $29.99

$29.99 Descuento: $14.99 (50%)

$14.99 (50%) Precio actual: $15.00

4. LEGO Star Wars: Casco de Jango Fett

A diferencia de la nave estelar, este set está dirigido a un público adulto. El casco de Jango Fett forma parte de la línea LEGO Star Wars de modelos coleccionables y está pensado para quienes disfrutan de construir piezas inspiradas en personajes del universo cinematográfico.

El modelo contiene 616 piezas y está recomendado para mayores de 18 años. Su diseño reproduce elementos característicos del casco del cazarrecompensas, incluidos sus colores y detalles distintivos.

Precio original: $69.99.

$69.99. Descuento: $34.99 (50%).

$34.99 (50%). Precio actual: $35.00

5. LEGO Technic Ford Mustang Shelby GT500

Los amantes de los automóviles clásicos estadounidenses también tienen una opción para Navidad con este Ford Mustang Shelby GT500 de LEGO Technic.

El set incluye 544 piezas y está recomendado para niños a partir de los 9 años. Su principal atractivo es el mecanismo de retroceso que permite impulsar el vehículo hacia adelante después de tirar de él.

Precio original: $49.99.

$49.99. Descuento: $8.00 (16%).

$8.00 (16%). Precio actual: $41.99

6. LEGO Mario Kart: Luigi y Mach 8

Este set está especialmente dirigido a los seguidores de Nintendo y de la saga Mario Kart. Se trata de una reproducción a gran escala del personaje Luigi junto al vehículo Mach 8, uno de los automóviles asociados con los videojuegos de carreras de la franquicia.

A diferencia de los juguetes infantiles tradicionales, esta construcción está diseñada para mayores de 18 años y contiene 2,234 piezas. Luigi tiene una cabeza, brazos y manos articulados, mientras que el kart cuenta con un volante funcional que permite mover las ruedas delanteras.

Precio original: $179.99.

$179.99. Descuento: $44.99 (25%).

$44.99 (25%). Precio actual: $135.00

7. LEGO Harry Potter: Casa de Luna Lovegood

Los seguidores del mundo mágico creado por J. K. Rowling pueden considerar esta construcción inspirada en la peculiar vivienda de la familia Lovegood.

El set tiene 764 piezas y está recomendado para mayores de 10 años. Reproduce diferentes espacios de la casa, entre ellos la cocina, el dormitorio de Luna y el taller de impresión de Xenophilius Lovegood.

Precio original: $89.98

$89.98 Descuento: $9.00 (aproximadamente 10%)

$9.00 (aproximadamente 10%) Precio actual: $80.98

8. LEGO Sonic the Hedgehog: Super Shadow contra Biolizard

Los niños que disfrutan de los videojuegos de Sonic the Hedgehog tienen otra alternativa en esta selección de Walmart.

Este set de 419 piezas está recomendado para mayores de 9 años y permite recrear una batalla entre Super Shadow, Super Sonic y el Biolizard. Incluye dos minifiguras, una representación construible del enemigo y una esfera de velocidad con su correspondiente lanzador.

Precio original: $59.99

$59.99 Descuento: $6.10 (aproximadamente 10%)

$6.10 (aproximadamente 10%) Precio actual: $53.89

9. LEGO Friends: Santuario de Pandas y Cuidado de Animales

Para los pequeños que sienten afinidad por los animales, este santuario de pandas de LEGO Friends es una alternativa que combina construcción y juego de simulación.

El paquete contiene 243 piezas y está recomendado para niños a partir de los 7 años. Su temática gira alrededor del cuidado y la protección de los pandas, con diferentes elementos que permiten representar actividades relacionadas con su alimentación y bienestar.

Precio original: $29.99

$29.99 Descuento: $14.99 (50%)

$14.99 (50%) Precio actual: $15.00

10. LEGO Harry Potter: Ford Anglia Volador Encantado

El automóvil volador de los Weasley es uno de los vehículos más reconocibles de la saga Harry Potter y también tiene su propia versión construible de LEGO.

Este modelo está recomendado para mayores de 14 años y cuenta con 868 piezas. Reproduce el Ford Anglia encantado que aparece en Harry Potter y la cámara secreta, con detalles que permiten recrear algunas de las escenas de la película.

Precio original de referencia: $79.99

$79.99 Descuento: $8.00 (10%)

$8.00 (10%) Precio actual: $71.99

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