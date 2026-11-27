La Fiscalía de Nueva York le puso sobre la mesa un acuerdo de culpabilidad al equipo legal a cargo de la defensa de Rafael Caro Quintero, considerado uno de históricos líderes del narcotráfico en México.

Al sinaloense de 74 años se le atribuye haber sido uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara que durante más de una década tráfico toneladas de droga a Estados Unidos.

Otro de los delitos que se imputan a Caro Quintero es haber formado parte de la conspiración para secuestrar, torturar y asesinar a Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Aunque inicialmente el personaje en cuestión fue detenido en 1985 y se le impuso una condena de 40 años, la anulación de un tribunal le permitió recuperar su libertad en 2013.

Sin embargo, nueve años después volvió a ser detenido y permaneció en custodia hasta febrero de 2025, cuando fue extraditado a Estados Unidos.

A partir de esa fecha, ha seguido en proceso legal que apunta hacia un juicio programado para efectuarse en marzo del año entrante.

Con el objetivo de evitar dicho procedimiento, Joseph Nocella Jr., fiscal para el Distrito Este de Nueva York, le hizo llegar una carta firmada por su puño y letra a los abogados del presunto delincuente exhortándolo a declararse culpable a cambio de obtener ciertos beneficios desconocidos hasta el momento.

“Más temprano hoy, el Gobierno extendió una oferta escrita de acuerdo de culpabilidad al acusado Rafael Caro Quintero. La defensa revisará la oferta con el acusado de manera expedita.

En caso de que las partes lleguen a un acuerdo para resolver el asunto sin necesidad de ir a juicio, se pondrán en contacto con el despacho del juez a la brevedad posible para programar una audiencia de cambio de declaración. Hasta el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo “, indicó el representante de la justicia.

La alternativa para acelerar el proceso en busca de hacer justicia surgió por iniciativa del juez Federic Block quien, la semana pasada, emplazó a ambas partes a informarle sobre la posibilidad de sellar un acuerdo de culpabilidad antes del 30 de noviembre.

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