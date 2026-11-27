Las celebraciones de Thanksgiving terminaron bajo el impacto de una poderosa tormenta que dejó a casi un millón de hogares y negocios sin electricidad en Estados Unidos, provocó inundaciones en comunidades costeras y complicó los desplazamientos durante uno de los periodos de mayor movimiento del año.

El temporal golpeó principalmente la costa este, aunque también provocó afectaciones en zonas del Medio Oeste y la costa del Pacífico. Los fuertes vientos, las lluvias intensas y las mareas extraordinariamente altas derribaron árboles, dañaron líneas eléctricas y obligaron a cerrar carreteras.

De acuerdo con Reuters, los cortes de electricidad alcanzaron un máximo de aproximadamente 961,000 clientes durante la tarde del jueves. Aunque el suministro comenzó a recuperarse, más de 700,000 usuarios todavía permanecían sin servicio durante las primeras horas del viernes.

Pensilvania, Nueva Jersey, Maryland y Virginia estuvieron entre los estados más afectados. También se registraron apagones en Misuri y Nueva York, según los datos de PowerOutage.us.

Vientos e inundaciones golpean la costa este

La combinación de fuertes vientos y mareas altas provocó inundaciones desde Carolina del Norte hasta Nueva Jersey. Algunas comunidades costeras quedaron aisladas y varias carreteras tuvieron que cerrarse porque el agua impedía circular con seguridad.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) reportó que decenas de millones de personas permanecían bajo alertas por vientos intensos e inundaciones costeras.

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia ante las condiciones meteorológicas. Nueva Jersey también activó medidas de emergencia por el riesgo de inundaciones y daños provocados por las ráfagas.

La tormenta también alcanzó California, donde las fuertes mareas y el oleaje causaron daños en la infraestructura costera. En Pacifica, parte del muelle fue destruida por el embate de las olas.

Miles de vuelos afectados por el temporal

El mal tiempo también complicó los planes de quienes viajaban para reunirse con sus familias. Según FlightAware, durante Thanksgiving se contabilizaron más de 2,400 retrasos y alrededor de 450 cancelaciones de vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos.

Los aeropuertos de Nueva York y Washington estuvieron entre los más afectados, mientras que las autoridades recomendaron consultar el estado de los vuelos antes de trasladarse.

Macy’s reprograma su desfile por primera vez

Uno de los efectos más visibles del temporal fue el aplazamiento del tradicional desfile de Thanksgiving de Macy’s, en Nueva York.

La organización decidió posponer el evento por los fuertes vientos, que representaban un riesgo para los enormes globos que forman parte del espectáculo. El desfile, que celebraba su centenario, fue reprogramado para el sábado 28 de noviembre.

De acuerdo con CBS News y Reuters, se trató de la primera vez en los 100 años de historia del desfile que tuvo que cambiar de fecha por condiciones meteorológicas.

Aunque las condiciones comenzaron a mejorar en algunas zonas de la costa este, las autoridades mantuvieron las advertencias por inundaciones, oleaje peligroso y fuertes vientos durante el viernes.

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