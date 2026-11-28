A unas semanas de que asuma la presidencia de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries se subió al metro de Brooklyn, para posar ante una cámara fotográfica luciendo un atuendo muy juvenil.

El congresista demócrata de 56 años intentó retroceder en el tiempo para rememorar los viajes que realizaba la mayor parte de la semana durante su juventud estudiantil antes de abrirse en la arena política.

Despojándose del oufit sobrio que suele mostrar a sus sesiones de trabajo en Washington el abogado nacido en Brooklyn esta vez apostó por vestir con zapatillas Nike, pantalón en tono azul claro y chaqueta holgada en color crema anexando a la combinación una gorra de béisbol en tono oscuro de la cual destacaba en el centro una gran y blanca letra “M”.

A diferencia de la mayor parte del año en que se aprecia serio y quizá hasta bastante tenso, mientras caminaba entre los pasillos de la estación del metro se veía sonriente y de sobra relajado.

En una de las fotografías que posteriormente compartió en su cuenta de Instagram, Jeffries posa junto a un letrero de la estación President Street mientras un tren del metro ingresa al andén.

“Decidí tomar el metro al visitar mi antiguo instituto esta semana. Agradezco los recuerdos que me vinieron a la mente (de un trayecto que hice a diario durante 4 años en los 80’s)”, escribió en un texto anexo a las imágenes compartidas.

El futuro presidente de la Cámara de Representantes nació y se crio en Brooklyn para años más tardar sumarse a la matrícula de alumnos de la Universidad de Binghamton, la Universidad de Georgetown y la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Como miembro del Partido Demócrata representa al 8.º distrito congresional de Nueva York desde 2013 y se convirtió en líder de la minoría en la Cámara de Representantes en 2023.

Después del triunfo de su partido en las elecciones de mitad de mandato efectuadas a inicios de este mes, Hakeem Jeffries ganó la nominación interna entre los demócratas que lo convertirá en el primer afroamericano en fungir como presidente de la Cámara de Representantes a partir de enero, cuando asuma dicho cargo.

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