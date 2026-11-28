Madeleine Dean, representante por Pensilvania, analiza postularse en busca del escaño que su compañero de partido John Fetterman ocupa en el Senado.

Desde antes que Donald Trump asumiera la presidencia de la nación por segunda ocasión, Fetterman se convirtió en el primer demócrata en viajar a Mar-a-Lago, Florida, para mostrarle al magnate neoyorquino su disposición de sumar esfuerzos con el objetivo de sacar adelante al país.

Dicha acción fue vista por la mayoría de los miembros del Partido Demócrata con cierto grado de recelo, el cual se ha incrementado, pues el senador de la calva recurrentemente vota en favor de políticas impulsadas por la actual administración federal.

De hecho, un amplio sector de sus correligionarios demócratas coincide en ver a Fetterman como un conservador de closet, aunque él lo niegue.

De ahí deriva el deseo de Madeleine Dean de posiblemente lanzar una campaña dirigida a disputarle su escaño como lo dejó entrever en una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC.

“Conozco a John desde hace mucho tiempo y, lamentablemente, veo que se ha alejado de los valores que lo llevaron a donde está. Pensilvania se merece algo mejor”, expuso.

Americans made their priorities clear ? affordability and accountability.



We're ready to deliver. pic.twitter.com/w7DwlaOZW5 — Congresswoman Madeleine Dean (@RepDean) November 24, 2026

Previamente, la abogada de 67 años ya había hecho hincapié sobre una declaración vertida por John Fetterman describiendo al republicano Dave McCormick, senador por Pensilvania, como un “gran amigo”.

“Les digo desde mi propia experiencia en los suburbios de Filadelfia: mis electores están furiosos. Quienes salieron a tocar puertas por él están absolutamente furiosos”, afirmó.

Ante dicha situación, en las próximas semanas Dean planteará a sus seres queridos la posibilidad de subir al siguiente nivel de su trayectoria en la política haciendo obligatorio desafiar a Fetterman en la boleta.

“No tengo un plazo fijo. Debo decirles que, durante las fiestas, pasaré mucho tiempo comiendo y hablando con mis familiares más cercanos, mis hijos, mis nietos y mis nueras, así que me tomaré mi tiempo”, subrayó.

La hipotética postulación de Madeleine Dean se sumaría a la de Ahmed Moor, escritor y empresario palestino-estadounidense de Filadelfia, quien previamente se convirtió en el primer demócrata en presentar formalmente su candidatura para desafiar al senador acostumbrado a acudir a las sesiones de trabajo portando shorts y sudaderas.

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