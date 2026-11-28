Son Heung-min y Denis Bouanga desataron un auténtico terremoto deportivo en el BMO Stadium para guiar la contundente victoria de 4-1 del LAFC sobre el St. Louis City SC, resultado con el que el cuadro angelino puso fin a una impresionante racha de 21 partidos invictos del conjunto visitante e igualó 1-1 la serie de primera ronda de los playoffs de la MLS.

Luego de que la ciudad de Los Ángeles registrara un sismo de magnitud 5.2 durante la jornada diurna, el equipo dirigido por Xavi Tamarit replicó esa sacudida sobre el terreno de juego desde el silbatazo inicial, pasándole por encima a su rival con tres anotaciones en apenas 22 minutos que dejaron sin respuesta al vigente campeón de la Copa Abierta de Estados Unidos.

SONNY AGAIN! ??@LAFC are flying up 3-0. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/L4bt6tcxIr — Major League Soccer (@MLS) November 29, 2026

A pesar de que el guardameta suizo Roman Bürki se lució en los primeros instantes al detener una pena máxima ejecutada por Denis Bouanga, el atacante gabonés no bajó los brazos y apenas al minuto siete desbordó con potencia por el sector izquierdo para servir un pase preciso que Son Heung-min mandó al fondo de las redes con un zurdazo letal.

La aplanadora negra y oro mantuvo el pie en el acelerador y encontró rápidamente la segunda anotación, seguida apenas dos minutos más tarde por otra definición clínica del astro surcoreano, quien aprovechó una pifia en la salida defensiva de la visita para cruzar un remate raso y firmar su doblete de la noche ante el estallido de las tribunas.

First Son, then Bouanga…2-0@LAFC // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/34P3RBLbYO — Major League Soccer (@MLS) November 29, 2026

Con la cómoda ventaja de tres tantos en el marcador, la escuadra californiana administró esfuerzos en la parte complementaria y apostó por el contragolpe veloz, generando peligro nuevamente al minuto 63 con otro disparo de Son, mientras que el cuadro visitante no encontraba caminos claros para inquietar el arco defendido por Hugo Lloris.

El conjunto de Misuri, que no conocía la derrota desde el pasado 9 de mayo tras protagonizar una remontada histórica desde el puesto 14 hasta el tercero de la Conferencia Oeste, logró descontar hasta el minuto 79 mediante una diagonal retrasada de Simon Becher que Damion Downs empujó a las redes.

Sonny –> Bouanga –> Sonny



Son Heung-Min has @LAFC up early! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/Dl4bEPhoNw — Major League Soccer (@MLS) November 29, 2026

Sin embargo, cualquier intento de reacción visitante quedó sepultado cinco minutos después cuando Leo Walta sacó un potente disparo desde fuera del área para decretar el 4-1 definitivo en el marcador, dejando la mesa servida para el tercer y decisivo compromiso de la eliminatoria que se disputará el próximo miércoles en el Energizer Park.

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