LAFC y LA Galaxy amarraron playoffs de la MLS pero alarman con su titubeante cierre

LAFC y LA Galaxy amarran playoffs de la MLS, pero alarman con su titubeante cierre, luego de dejar escapar valiosos puntos en la última jornada de la temporada regular que encendieron las alertas en la urbe angelina.

El balompié de Los Ángeles estará presente en la Fiesta Grande del campeonato estadounidense; sin embargo, el accionar con muchas dudas mostrado por ambos planteles en sus respectivos frentes sembró un panorama muy negro y profundas incertidumbres en sus cuerpos técnicos de cara a las eliminatorias directas.

?? Eddie Segura… ¡GOOOL!



El colombiano nota de cabeza ante Seattle Sounders.@LAFC ya está clasificado a los Audi MLS Cup Playoffs. pic.twitter.com/bfR8xWkVlK — MLS Español (@MLSes) November 8, 2026

Por el lado de la escuadra aurinegra, el boleto a la postemporada se concretó en medio de una severa transición en el banquillo tras la intempestiva salida de Marc Dos Santos y el interinato del español Xavi Tamarit. El LAFC cerró la fase regular estancado en la sexta posición de la Conferencia Oeste con 47 unidades.

Números que traen consigo, arrastrando una preocupante pasividad en su cuadro bajo que le costó un saldo adverso a lo largo de la campaña, lo que los obligará a encarar la primera fase eliminatoria ante el St. Louis City SC con serias dudas tácticas que resolver en el vestidor.

?? @SoundersFC strike against LAFC less than one minute in!



Seattle moves into postseason position on the goal from Rusnak. pic.twitter.com/qv7Bk3eQ56 — Major League Soccer (@MLS) November 8, 2026

Por su parte, el LA Galaxy vivió una auténtica montaña rusa en sus últimos compromisos para poder confirmar su presencia en la siguiente fase de forma matemática. Aunque las crasas desatenciones en la línea defensiva le costaron caídas dolorosas en territorio hostil ante rivales como el Real Salt Lake, las individualidades en el ataque y los ajustes de última hora terminaron por maquillar una irregular campaña, acomodando al cuadro galáctico en la tabla general de la competencia y dejando la mesa puesta para definir las llaves definitivas frente a los Seattle Sounders.

Chucky's cross takes a deflection in our favor pic.twitter.com/GSMN3KUSph — LA Galaxy (@LAGalaxy) November 8, 2026

Esta alarmante inercia negativa al cierre del certamen liguero obliga a ambos conjuntos de California a replantear sus estrategias de juego con urgencia durante los entrenamientos semanales de la jornada actual. Si las dos instituciones de la Costa Oeste pretenden convertirse en verdaderos contendientes con la capacidad de pelear por el título de la Copa MLS, requerirán corregir de inmediato la falta de concentración en los minutos finales de los partidos y recuperar el protagonismo futbolístico que sus exigentes plantillas demandan en la fiesta grande del balompié de los Estados Unidos.

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