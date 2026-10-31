Hirving Lozano reaparece con un gol para comandar el triunfo del LA Galaxy

El habilidoso delantero mexicano Hirving Lozano firmó un regreso verdaderamente de espanto en pleno Halloween al saltar como titular y mandar guardar la pelota en la contundente victoria de Los Ángeles Galaxy por 4-1 sobre el conjunto de Austin FC en la actividad correspondiente a la Major League Soccer.

Tras superar un calvario de más de un mes de inactividad por una lesión en los isquiotibiales, el popular Chucky necesitó apenas de treinta y ocho minutos de la primera mitad para sacudir las redes enemigas con un certero y sólido remate de cabeza gracias a una excelsa asistencia del astro alemán Marco Reus.

CHUCKYYYYY



He scores in his first game back from injury. ?? pic.twitter.com/nqVvpfnJge — Major League Soccer (@MLS) October 31, 2026

El atacante azteca demostró que mantiene el olfato goleador intacto y se convirtió en la pieza clave del esquema del director técnico Greg Vanney, guiando a la escuadra angelina a sumar unidades fundamentales en su lucha por afianzarse en puestos de liguilla en la recta final de la Conferencia Oeste.

Este oportuno regreso del futbolista surgido de las fuerzas básicas de Pachuca alivia de inmediato las preocupaciones sobre su ritmo competitivo de cara al cierre de la temporada dos mil veintiséis, un año de profundas reestructuraciones tácticas en el torneo norteamericano donde el atacante ha tenido que picar piedra para consolidar su jerarquía de jugador franquicia en California.

Another assist for Marco Reus ??



Robert Taylor has LA up 3-0! pic.twitter.com/FIkhqtxcR7 — Major League Soccer (@MLS) October 31, 2026

La anotación representa apenas su segundo festejo con la playera del Galaxy desde su incorporación en el mercado veraniego y rompe una sequía de festejos que se arrastraba desde finales de agosto, cuando vacunó a su antiguo club.

Las alarmas que se encendieron en la pasada fecha FIFA de octubre tras sufrir molestias en el muslo con el representativo nacional parecen quedar en el pasado, abriendo un panorama sumamente favorable para que recupere el protagonismo absoluto en el balompié de los Estados Unidos.

La prensa especializada resalta que esta exhibición ofensiva en el balompié estadounidense reinserta con autoridad al atacante azteca en el radar de la alta competencia internacional justo en el momento en que las piezas del tablero nacional se empiezan a acomodar para los torneos oficiales.

Resulta evidente que el cuerpo técnico de la Selección Mexicana vigilará con lupa esta evolución física, ya que contar con un elemento desequilibrante que sea capaz de generar juego en sociedad con figuras internacionales de la talla de Reus o Sergi Roberto eleva de manera inmediata el nivel de exigencia en las convocatorias tricolores.

SERGI ROBERTO. FIRST GOAL IN MLS. ??? pic.twitter.com/2C1dVom728 — Major League Soccer (@MLS) October 31, 2026

Aunque la prioridad del artillero radica en afianzar la regularidad y guiar al Galaxy hacia las rondas definitivas del campeonato de liga, la cruda realidad de la competencia demuestra que su regreso óptimo al terreno de juego sacudirá los planes de la directiva y forzará un replanteamiento positivo en el ataque mexicano.

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