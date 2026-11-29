La temporada de fiestas en Estados Unidos también trae oportunidades poco convencionales para conseguir dinero extra, especialmente para quienes disfrutan de las actividades relacionadas con diciembre. Mientras algunas personas buscan empleos temporales en tiendas o servicios de entrega, otras podrían convertir sus tardes de películas y clásicos navideños en una experiencia remunerada.

La compañía CableTV.com, en colaboración con DIRECTV, abrió una convocatoria para contratar a un aficionado al cine que esté dispuesto a completar 12 desafíos relacionados con películas y programas de televisión de invierno. La persona seleccionada recibirá $2,500 dólares por participar y tendrá otros $2,500 dólares disponibles para donar a una organización benéfica de su elección.

La propuesta forma parte de una iniciativa inspirada en los tradicionales 12 Días de Navidad. El puesto está dirigido a personas mayores de 18 años que vivan en Estados Unidos y disfruten de producciones como Mi pobre angelito (Home Alone) o ¡Qué bello es vivir! (It’s a Wonderful Life).

Cómo participar para ganar $2,500 dólares viendo películas

Los interesados pueden presentar su solicitud en línea hasta el próximo 6 de diciembre. Una vez seleccionado, el participante tendrá que completar las actividades entre el 10 y el 22 de diciembre, siguiendo una lista de 12 retos cinematográficos.

Las actividades no se limitan exclusivamente a películas navideñas. Las reglas también permiten elegir producciones relacionadas con otras celebraciones de invierno, por lo que los participantes tendrán cierta libertad para seleccionar sus contenidos.

Estos son los 12 desafíos que deberá completar la persona seleccionada:

Ver un clásico del cine navideño. Volver a disfrutar la película de Navidad favorita de la infancia. Elegir una película navideña que nunca haya visto. Ver una comedia romántica ambientada en Navidad. Disfrutar de un clásico navideño en blanco y negro. Encontrar y ver una película navideña con una de las peores calificaciones. Mirar un episodio especial de Navidad de su comedia televisiva favorita. Acompañar una película navideña con el aperitivo temático perfecto. Dejar que un familiar o amigo seleccione la película. Ver una producción elegida por los seguidores de CableTV.com. Disfrutar la película que haya reservado para la Nochebuena. Elegir una organización benéfica que recibirá una donación de $2,500 dólares.

Entre las opciones también puede aparecer Duro de matar (Die Hard), una película que genera debate cada temporada sobre si debe considerarse una producción navideña. Las reglas permiten incluir títulos relacionados con las festividades de invierno, por lo que no es obligatorio limitarse a las historias tradicionales de Navidad.

Cuándo se conocerá al ganador y cómo será el trabajo

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 6 de diciembre y está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años. El candidato elegido deberá completar los 12 desafíos durante el periodo establecido, del 10 al 22 de diciembre.

La remuneración por cumplir con las actividades será de $2,500 dólares, mientras que la misma cantidad se entregará a la organización benéfica que el participante decida apoyar. De esta manera, la iniciativa contempla una recompensa económica personal y una contribución adicional con fines solidarios.

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