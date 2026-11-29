El Monterrey provocó un auténtico cortocircuito en las Águilas del América al imponerse 0-2 en la cancha del Estadio Banorte durante el partido de vuelta de los cuartos de final, resultado con el que la Pandilla se llevó la eliminatoria por marcador global de 2-0 y pondría al técnico Guillermo Almada con la soga al cuello tras consumar el fracaso en el torneo Apertura 2026.

La eliminación frente a su propia afición detonó toda la tensión acumulada durante la semana en el vestidor de Coapa, donde los cuestionamientos internos por los métodos de trabajo del entrenador uruguayo y la polémica decisión de mandar a la banca al portero Luis Ángel Malagón terminaron por pasarle factura a un equipo que lució irreconocible.

¡Otro penal para Rayados! Djuka pone el segundo para Monterrey ¡Las Águilas están fuera de Liguilla!#AguilaORayado pic.twitter.com/NgKTvrI463 — TUDN USA (@TUDNUSA) November 29, 2026

Sin duda, la eliminación abre todo un canal de especulaciones en donde supuestamente el plantel de las Águilas le habría tendido la cama al entrenador uruguayo por no soportar sus decisiones disciplinarias y sus métodos de entrenamiento que, paradójicamente, le costaron también el trabajo en Santos Laguna y Pachuca.

A pesar de llegar al compromiso decisivo con la ventaja de la posición en la tabla general y sabiendo que hasta el empate le bastaba para instalarse en las semifinales, la escuadra azulcrema ofreció una pobre exhibición futbolística y terminó cavando su propia tumba por errores puntuales en zona defensiva.

Santiago Bueno se queda cerca de meter un buen gol ??



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Durante la primera mitad, ambos conjuntos protagonizaron un duelo sumamente trabado en el medio campo donde el cuadro capitalino intentó tomar la iniciativa, pero careció de contundencia en el último toque al dejar escapar oportunidades claras frente al arco defendido por Luis Cárdenas.

El panorama se derrumbó por completo para el América en la parte complementaria debido a una noche de pesadilla del defensor Edwin Cerrillo, quien cometió dos infracciones dentro del área que terminaron por inclinar definitivamente la balanza a favor del equipo regiomontano comandado por Matías Almeyda.

La primera pena máxima fue capitalizada con frialdad por el atacante argentino Luca Orellano, quien venció el lance del guardameta Rodolfo Cota para silenciar el coloso de Santa Úrsula y obligar a los capitalinos a remar contra corriente en busca de dos anotaciones para revertir la historia.

Con las Águilas volcadas al ataque de manera desordenada y sin encontrar respuestas tácticas desde el banquillo, los Rayados aprovecharon los espacios largos en la recta final del encuentro para provocar el segundo penalti de la noche, mismo que el delantero europeo Uros Djurdjevic transformó en el 0-2 definitivo.

El fracaso resulta todavía más doloroso para el americanismo si se toma en cuenta que en el duelo de ida en la Sultana del Norte dejaron escapar una oportunidad de oro tras jugar cerca de 80 minutos con superioridad numérica por la temprana expulsión de Ricardo Chávez.

PENAL PARA RAYADOS ¡GOOOOOL DE LOS REGIOS! ESTÁN ELIMINANDO AL AMÉRICA



Orellano anota desde el machón penal y está eliminando al América de momento #AguilaORayado pic.twitter.com/U3UFSUwiDK — TUDN USA (@TUDNUSA) November 29, 2026

Con esta derrota en casa, el equipo de Guillermo Almada extendió a siete su alarmante racha de partidos consecutivos sin conocer la victoria y cerró el semestre con las manos vacías, dejando la continuidad del timonel charrúa pendiendo de un hilo ante el análisis de la directiva azulcrema.

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