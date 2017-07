Enjambre de temblores: ¿incrementan o disminuyen la posibilidad de un evento sísmico?

En la región de Los Ángeles, se han detectado siete temblores en los últimos siete días

Veintitrés días antes del terremoto de Japón en 2011, hubo una serie de temblores en la isla, los cuales se fueron acercando por varias millas diarias hacia el epicentro del gran sismo. De hecho, solo dos días antes del terremoto de 9.1 en la escala de Richter, hubo un sismo de 7.3 grados a 6 millas del epicentro.

Lo mismo sucedió en Chile en 2014, donde el terremoto devastador fue precedido de dos semanas de sismos y, al igual que en Japón, la actividad migró hacia el lugar del epicentro.

En la región de Los Ángeles, se han detectado siete temblores en los últimos siete días. No obstante, los expertos advierten que una gran actividad sísmica no necesariamente culmina en un gran terremoto. En 1997, por ejemplo, hubo una serie de temblores en la costa de Chile, pero estos no conllevaron a un terremoto.

En 2015, los sismólogos Emily Brodsky y Thorne Lay analizaron datos de los terremotos devastadores en Chile y Japón, e identificaron dos elementos promisorios para detectarlos. Estos son la secuencia de sismos precursores y la detección de pequeños deslizamientos de las placas tectónicas del suelo oceánico por medio de instrumentos colocados en el fondo marino.

Desafortunadamente, solo Canadá y Japón cuentan con instrumentos para medir lo que ocurre en el fondo marino, y sin poder monitorear a largo plazo los movimientos de la corteza y los sismos cerca de las fallas, no se puede usar este indicador para hacer predicciones.

