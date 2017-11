Senadores presentan medida para prevenir otra masacre

El proyecto de ley fortalecería la verificación de antecedentes para comprar armas

Un grupo de legisladores presentaron un proyecto de ley el jueves para fortalecer la verificación de antecedentes de personas que buscan comprar armas.

La medida, arraigada en el hecho de que el tirador que recientemente asesinó a 26 personas en Texas pudo comprar armas a pesar de tener un historial de violencia doméstica, obligaría que las autoridades estatales y federales mejoren su manera de reportar crímenes y otra información relevante al Sistema Nacional de Verificación de Antecedentes Instantáneo (NICS, por sus siglas en inglés).

Como puntualiza The New York Times, Devin P. Kelley, quien disparó a decenas de personas en Sutherland Springs con un rifle de estilo militar AR-15, fue declarado culpable de agredir a su esposa y de fracturarle el craneo a su pequeño hijastro en 2012. La Fuerza Aérea, sin embargo, no reportó la violencia doméstica al NICS, lo cual le hubiera impedido comprar armas.

El nuevo proyecto de ley, nombrado Fix NICS Act (Repara el NICS), fue presentado por un equipo de ocho legisladores, integrado por cuatro republicanos y cuatro demócratas, incluyendo la senadora Dianne Feinstein de California. De ser implementado, la medida obligaría que las autoridades estatales y federales presenten planes de cómo piensan cumplir con las leyes vigentes. Los estados que cumplan con las leyes serán recompensados con más facilidad en conseguir subvenciones federales.

A pesar de que el proyecto de ley es respaldado por miembros de ambos partidos, no hay indicación de que los republicanos en la Cámara de Representantes lo aprueben.

