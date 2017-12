Nick Jonas tiene la vista puesta en los Óscar

Tras su nominación el actor y cantante se ha vuelto más ambicioso

La nominación del joven Nick Jonas a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Canción Original, por el tema ‘Home’ de la película de animación ‘Ferdinand‘, parece habérsele subido rápidamente a la cabeza, en vista de que ya se ha fijado un próximo objetivo mucho más ambicioso: la gala de los Óscar.

“¿Ganar un Óscar? Qué va… no me interesa. ¡Estoy de broma! Sí, sería maravilloso“, ha reconocido.

Con esa idea en mente, el cantante se ha propuesto seleccionar sus próximos trabajos a nivel interpretativo con extremo cuidado, toda una declaración de intenciones que bien podría ser su sutil manera de aclarar que no piensa encasillarse en los blockbusters familiares como el remake de ‘Jumanji‘, ‘Welcome to the Jungle‘, que acaba de estrenar junto a Dwayne Johnson, Jack Black y Kevin Hart.

“Creo que ahora mismo, lo más importante para mí es encontrar proyectos que me apasionen, que me ayuden a crecer y que me permitan trabajar con buenos equipos creativos. Ese tipo de películas, las que arrasan en la temporada de premios, son difíciles de encontrar. Me parece que hay que ser prudente, centrarse en encontrar cosas buenas y seguir creciendo“.

Si bien es cierto que el primer gran reconocimiento que ha recibido el ex Jonas Brothers en el circuito de premios cinematográficos está relacionado con su faceta musical, lo cierto es que el artista ha conseguido labrarse una reputación como actor y ganarse el respeto de la industria gracias a pequeños papeles en series como ‘Scream Queens’ y ‘Kingdom‘. Precisamente fue esta última la que le valió un sinfín de alabanzas por su interpretación de un luchador homosexual, para el que tuvo que raparse el pelo y ganar más de cinco kilos de músculo a base de consumir 4.200 calorías al día, pero que terminó por consagrarle como una de las pocas antiguas estrellas juveniles Disney que levanta pasiones entre la comunidad gay.

El siguiente paso de Nick, el menor de los tres hermanos Jonas, será regresar a la gran pantalla con Tom Holland y Daisy Ridley, en el thriller pos-apocalíptico ‘Chaos Walking‘.