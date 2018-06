BuenosDíasLA: Cine al aire libre en Griffith Park

Iba por su residencia y la migra lo detiene Organizaciones denuncian que bajo la administración Trump no hay criterio alguno para decidir la suerte de los inmigrantes Marlon Castillo Pérez, un inmigrante de Guatemala, fue detenido en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en Los Ángeles cuando acudió a la entrevista para obtener la residencia con base en su matrimonio con una ciudadana estadounidense. Foto Aurelia Ventura

