Shakira: “Le prometí a Dios que si podía volver a cantar lo celebraría cada noche”

En medio de la tempestad la cantante colombiana recuperó su fe

Foto: The Grosby Group

Shakira volvió a los escenarios con su postergada gira mundial El Dorado -la misma que se vio obligada a cancelar el año pasado por problemas en la voz-. En plena promoción de sus shows, la colombiana se abrió en una charla con la BBC en Ámsterdam, la cuarta parada tras Hamburgo, Colonia y Amberes.

“En realidad fue más que una hemorragia. Fue una lesión vascular. Así que ya puedes imaginarte, había momentos en los que dudé si alguna vez podría volver a cantar mis temas frente al público”, contó sobre sus problemas de salud del pasado año. Y agregó, al ser consultada sobre la intervención que estaba programada: “Milagrosamente, y al contrario de lo que los doctores predijeron, me recuperé de forma natural. La lesión desapareció completamente de mis cuerdas vocales“.

No solo eso sino que aseguró que tuvo miedo de no poder volver a los escenarios y que el 2017 fue uno de los años más difíciles de su vida. Es por es que se reencontró nuevamente con sus creencias.”Me recuerdo rezando. Durante un tiempo había olvidado cómo rezar, pero cuando lo pasas tan mal recuperas instantáneamente tu fe. Le prometí a Dios que si podía volver a cantar lo celebraría cada noche, así que eso es lo que estoy haciendo“, sumó.

Ahora está metida de lleno en el tour que la tendrá girando por Europa hasta el 13 de julio, motivo por el cual solo podrá ir a alentar a su pareja, Gerard Piqué, en Rusia si la selección española llega a la final del mundial. Después de un breve receso retomará el tour por el resto del mundo, desde el 3 de agosto hasta el 3 de noviembre -en Argentina se presentará 25 y 27 de octubre-.

“Mis hijos no están conmigo así que puedo permitirme dormir. Creo que la última vez que dormí tanto fue hace seis años, antes de tener a mi primer hijo”, contó la colombiana a la BBC. Es que esta es la primera gira desde que formó pareja con el catalán y tuvo a Milan y Sasha.

Al ser consultada sobre su vínculo con el fútbol, luego de volverse la mujer de una de las figuras del Barcelona, contestó: “¿Puedes creértelo? Casi ocho años con Gerard y todavía no veo muy bien los fuera de juego. Pero todo lo demás lo entiendo. ¡A veces hasta me atrevo a opinar! Gerard piensa que es algo muy dulce“.