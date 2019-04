Cambian crueles ofensas contra Rashel Díaz de ‘Un nuevo día’ por dulces halagos

La moda de la presentadora de Telemundo al fin terminó siendo del gusto del público

Rashel Díaz ha venido siendo víctima de crueles ofensas en Instagram por su vestimenta en “Un nuevo día” de Telemundo. La presentadora de televisión había estado ausente del programa y a su regreso continuaron los insultos contra la famosa.

Todo eso cambió el miércoles 10 de abril cuando Díaz optó por usar un bello atuendo de color crema con una abertura en la pierna. Las críticas ahora no fueron feas si no todo lo contrario, la llenaron de halagos por su buena decisión.

“Que vestido Rashel, lo amé”, escribió un fan. “Vaya, hasta que le pusieron ropa bonita a Rashel. Se ve súper bien”, otro admirador agregó. “Que bonita Rashel, que bien te queda ese color”, otro seguidor observó. “Hermoso el vestido Rashel, le luce mucho el color y el estilo”, también se pudo leer entre los comentarios.

La propia Rashel Díaz habló sobre los feos comentarios que recibe a diario en las redes sociales en entrevista con Mandy Fridmann.

“Desde mi corazón te digo que a mí no me molestan los comentarios hirientes, ni las criticas, estoy acostumbrada al llevar tanto tiempo en este medio… Claro que con el auge de las redes sociales, ahora sabemos más lo que llevan las personas en sus corazones , y es muy común ver opiniones destructivas hacia otros”, expresó.

“A mí me dicen de todo: que si mi esposo es más joven, que me dejará, que si me operé… En fin, podría llenar una hoja entera pero lo que contesto siempre es, “Bendiciones”, y contesto eso porque es lo que de verdad deseo para esas personas, porque al expresarse así no están hablando de mí, sino que están revelando quiénes son ellos, y qué valores tienen como seres humanos. Así que por esa razón no me molestan”.