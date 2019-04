Las piernas de Adamari López de ‘Un nuevo día’ causan revuelo en Instagram

La presentadora de Telemundo es una de las consentidas de la audiencia latina

No hay duda de que Adamari López es la gran consentida del público latino de los Estados Unidos que sintonizan “Un nuevo día“. La conductora de origen puertoriqueño se ha ganado el cariño de la audiencia por su gran personalidad y buena vibra.

La presentadora de televisión en días recientes había sido atacada brutalmente en Instagram por los atuendos que usa en el programa. No necesariamente culpan a López, si no a quien se encarga del vestuario.

En el programa del viernes 12 de abril, Adamari usó un atuendo más casual en donde combinó una blusa con unos shorts. Esa ropa fue la gran sensación para sus seguidores que no solo agradecieron el buen gusto, si no que no pararon de chulearle las piernas.

“Bellas piernas”, escribió un fan. “Me encantó este look, te hace lucir más joven y bella como siempre. Te alarga más las piernas”, otro fan agregó. “Que linda Adamari, si yo tuviera esas piernas, no me quitara los shorts y las minifaldas”, otro admirador comentó. “Que piernas lindas tiene la chaparrita más querida de Puerto Rico”, también se pudo leer entre los comentarios.

Y es que no solo sus piernas sobresalieron, el conjunto completo fue del agrado de sus fans que ya pedían que la vistieran más acorde a su personalidad y no tan aseñorada.

“Por fin te colocan un look juvenil, ya era hora. Te ves espectacular”, opinó un fan. “Hermosa Adamari, no dejes que te vistan aseñorada”, otro admirador agregó. “Por fin visten a Adamari como Dios manda. Te ves hermosa, espectacular y juvenil como siempre ha sido tu espíritu”, otro usuario escribió en la red social. “Al fin te quitaron las batas. Ese look te queda, eres bella por dentro y por fuera”, también se pudo leer entre los comentarios.