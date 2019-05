Audio: Reaparece “El Señor de los Caballos” promete “limpia” en Taxco, Guerrero

Es señalado como líder de "Los Rojos" a quienes se les achaca la violencia en Morelos y Guerrero

Santiago Mazari Hernández alias “El Carrete” o “El Señor de los Caballos“, narcotraficante que opera principalmente en el municipio de Taxco en el estado de Guerrero, y quien es presunto líder de “Los Rojos“, reapareció en redes sociales mediante un audio en donde desmiente que sea él quien está detrás de las extorsiones que se viven en el estado.

#Taxco Presunto audio del "señor de los caballos" donde pide a la ciudadanía ya no dejarse extorsionar por los grupos criminales que tienen azotada esa zona. Promete hacer una limpia contra los lacras, hasta el momento la @FGEGuerrero no ha confirmado si el audio es real. pic.twitter.com/Bf7DFmPvBe — INFORMATIVO NOTICIAS GUERRERO 📰 (@InformAcapulco) May 4, 2019

“A toda la ciudadanía de Taxco y Tetipac y su municipio, les hago saber que no se dejen estar extorsionando del Uriel, de Mario, del ‘Chuchín“, del ‘R1’, esos cabr$%& lo que hacen poniendo mantas para estar extorsionando a la gente y diciendo que van de parte mía, esa es una gran mentira, yo no le estoy pidiendo ni un peso a la gente, de los lugares que ya les mencioné, por favor a toda la ciudadanía ya no hagan caso a las llamadas de extorsión, a nada de esas cosas, ni nada de eso”, asegura.

En el mismo mensaje dice que él y su grupo hacen lo contrario a extorsionar pues se dedican a limpiar la zona de ese tipo de delincuentes.

“Nosotros estamos limpiando a todos esos lacras que les estamos mencionando, todos esos lacras que están cayendo son pura basura, son toda la gente que extorsiona, gente de las que ya les mencioné, traemos la limpia para poner toda la calma a toda la ciudadanía de Taxco, y los pueblos mencionados, la lista es grande, atentamente, El Señor de los Caballos“.

De igual manera le pide el apoyo a la ciudadanía para terminar con los quien él menciona como delincuentes y pide a las autoridades mexicanas no meterse en su lucha pues la situación es “entre ellos”.

Luego de una noche violenta, dejan "narcomanta" atrás del ex convento de #Taxco #Guerrero pic.twitter.com/gYOumqzl0M — ReporTorres (@ReporTorres) March 30, 2019

En las últimas semanas habían estado apareciendo narcomantas y ejecutados por todo ese municipio. Hasta el momento las autoridades locales no se han pronunciado al respecto de este mensaje, atribuido a Santiago Mazari Hernández alias “El Carrete” o “El Señor de los Caballos“.