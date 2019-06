Mantienen alerta por ola de calor en el sur de California

Today will be another warm day across #SoCal (albeit 6-12 degrees cooler than Tue). Cooling trend will continue Thu/Fri.

Gusty SW winds and continued low humidity will create elevated #FireWX conditions across the mtns/deserts the next couple of days. #cawx pic.twitter.com/LqDJs5gUuN

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) June 12, 2019