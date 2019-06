5 cosas que no sabías que tu seguro de auto cubría

Por qué pagar de tu bolsillo cuando el seguro ya lo cubre

¿Es tu primera vez conduciendo o no estás familiarizado con el sistema de seguros de auto en los Estados Unidos? No te preocupes, aquí encontrarás las respuestas que necesitas ara entender mejor los que los seguros de auto cubren y lo que no.

Para empezar, hay distintos seguros de auto que protegen desde lo más básico (cobertura para terceros) hasta el auto entero (cobertura completa), y lo que tu seguro cubra dependerá del tipo de cobertura que pagues.

Aquí te compartimos 5 cosas que no sabías que tu seguro cubría.

1 – Más que solo accidentes

Los seguros completos (fullcover) no solo cubren daños causados por accidentes de colisión, sino por vandalismo y desastres naturales, una cobertura conocida como “comprensiva”.

2 – Compensación por servicios de grúa

Algunos seguros ya incluyen bonificaciones por servicios de grúa, y no solo las coberturas fullcover, sino las más básicas (liability) también. Algunas compañías cobran un cargo extra de $5 -$15 por incluir esta cobertura adicional en la que el seguro rembolsa a un conductor por pagar servicios de grua.

3 – Renovaciones de contratos si costo

Al abrir una póliza, las compañías de seguro cobran una comisión o cargo por papeleo. Sin embargo, en las próximas renovaciones, usualmente de seis meses o un año, los seguros omiten este cargo que puede llegar a sobrepasar los $20.

4 – Asistencia en carretera

Otra cobertura que los seguros de autos tienden a regalar a sus asegurados, y la cual puede incluir grúa u otros servicios mecánicos.

5 – Accesorios de auto (rines, estéreo, asientos, etc.)

Aunque no están protegidos bajo una cobertura regular, tu puedes agregar a tu cobertura fullcover – no aplica para coberturas liability – aquellos accesorios costosos que hayas agregado a tu vehículo, como rines, estéreo y/o asientos de piel, siempre y cuando muestres el recibo de cuánto pagaste por ellos y pagues un precio adicional.

***

Te puede interesar: