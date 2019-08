VIDEO: Así amenaza supuesto niño sicario que dice ser gente de El Mayo Zambada

Se trata del segundo video de este tipo que ha indignado a redes sociales. Esto es lo que dice el menor

En redes sociales circula el video de un niño de no más de siete años de edad quien porta una metralleta en las manos y que asegura es gente del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa (CDS).

En el breve video de seis segundos el menor de edad dice: “A los que “anden valiendo v*rga se los va a comer el tigre·, esto al parecer mientras es animado por un mayor edad pues se escucha que un adulto lo está grabando.

VIDEO; "El que ande valiendo Verg.. se lo va a comer el tigre" Encañonado y empecherado pequeño dice ser puro Mayo #Zambadahttps://t.co/DAkUyWv9yF pic.twitter.com/Qm3xMU9TTH — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) August 28, 2019

Se trata del segundo video de este tipo en menos de una semana luego que apareciera un niño mientras porta un arma de grueso calibre, mientras lanza amenazas de muerte al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, o el “Señor de los Gallos” o “El Gallero”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pequeño asegura que no le tiene miedo a “El Mencho” para que “sepa quién es la mera v*rga del ‘R5′” y amenaza con que lo puede matar pues los hombres de “El Mencho” le “pelan la v*rga, los del Jalisco a la v*rga, saben que nosotros estamos para topar la v*rga”, dice mientras corta cartucho del arma de grueso calibre que porta.

Ante estos casos, los comentarios no se han hecho esperar pues a usuarios de redes sociales les ha parecido inconcebible que adultos encaminen a menores de edad al mundo de la violencia y el narcotráfico, y mucho menos que los dejen portar un arma, esté cargada o no, pues no solo ponen en riesgo la vida de las demás personas, si no la de los propios pequeños.

