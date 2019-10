‘Canelo’ Álvarez planea retirarse en 8 años

El boxeador mexicano declaró que piensa alejarse del cuadrilátero a los 37 años de edad

Saúl Álvarez reveló cuánto tiempo tiene por delante su carrera como boxeador; pero por el momento no debemos preocuparnos, ya que hay “Canelo” para rato, al menos por unos ocho años, según declaró en entrevista para TUDN.

“Mi futuro no tiene que ver con el boxeo. Eddy (su entrenador) quiere que a los 35 años me retire, pero yo digo que como a los 37. Si un hijo me sale que quiere ser boxeador podría seguir en ello”, dijo en entrevista para TUDN.

Mientras el momento del retiro le llega, sigamos disfrutando de su boxeo. Su próxima pelea será el 2 de noviembre contra Sergey Kovalev, en una batalla pactada en peso semipesado, dos categorías arriba de donde acostumbra competir Álvarez, por lo que tendrá que subir siete kilos para convencer a la báscula de pesaje.

