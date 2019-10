Diego Boneta confiesa si habrá segunda temporada de la serie de Luis Miguel

Durante la promoción de la película “Teminator: Destino Oculto” en México, el actor hizo sorprendentes declaraciones sobre la serie que narra la vida de Luis Miguel

La serie basada en la vida de Luis Miguel sigue dando de qué hablar, y recientemente, su protagonista, Diego Boneta fue cuestionado sobre los planes para grabar la segunda temporada.

La primera temporada de la serie se estrenó el 22 de abril de 2018​, cabe recordar que está autorizada por Luis Miguel y se encuentra bajo la producción de Gato Grande y MGM; fue transmitida en España, México y Latinoamérica por Netflix, mientras que para Estados Unidos fue distribuida por Telemundo.

Boneta se encuentra en la fase de promoción de “Terminator: Destino Oculto” y en entrevista reveló que aún no hay aprobación para grabar la segunda temporada, y aunque hay mucha gente interesada, aún no logran ponerse de acuerdo:

“Desafortunadamente no caray, hay mucha gente metida detrás gente que quiere que pase otras que no. A mi me encantaría que si suceda, pero desafortunadamente no soy yo el que tiene la última palabra, entonces, ojalá si”, expresó.

Aunque el actor tiene deseos de realizar una nueva temporada de la exitosa producción, por ahora únicamente se concentra en su carrera dentro del séptimo arte.