Ovidio Guzmán, hijo de el Chapo se muestra molesto y pide hacer esta denuncia

View this post on Instagram

Buenas tardes agradecería su ayuda denunciando estas cuentas que usurpan mi identidad que se dedican a crear una falsa imagen de mi persona publicando fotos sensacionalistas que no son de mi propiedad y desconozco de donde provienen, también advertir a mujeres que mi persona no solicita fotos intimas ni de ninguna clase y pedir precaución para no caer en estos engaños que después llevan a ser perjudiciales ya que se juega con la intimidad de las personas. Cuentas a denunciar @ovidio._guzman @ovidio_guzman_ @ovidio__guzman