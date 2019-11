Ángela Aguilar roba corazones gracias a su belleza y talento

La cantante ya construye su propio imperio y se siente agradecida por ser llamada "Princesa de la Música Mexicana"

Hay princesas que usan vestidos largos, forman parte de la realeza o viven en castillos encantados.

Sin embargo, hay otras que optan por looks más juveniles, son cercanas a la gente y roban corazones por su dulzura de voz.

Ejemplo de ello es Ángela Aguilar, hija menor de Pepe Aguilar, quien con tan sólo 16 años ya es conocida como la “Princesa de la Música Mexicana” y ha sido la menor de edad en cantar el Himno Nacional en una pelea de box.

Además de ser nominada a dos Grammy Latino y uno Americano por su disco Primero Soy Mexicana en 2017.

“Me gusta que me digan princesa es padrísimo ese elogio. Yo siento que queda porque aún soy chiquita. Todavía no soy reina porque me falta mucha carrera, pero vamos paso a paso“, afirmó Ángela en entrevista.

Aunado a su talento, Ángela se ganó el título de princesa gracias a su impecable forma de vestir.

En el combate entre Saúl “El Canelo” Álvarez y Sergey Kovalev, del sábado pasado en el MGM Grand de Las Vegas, la adolescente lució un vestido dorado y un peinado discreto.

“Como cualquier otra presentación tuve que practicar mucho la canción, ver la afinación y la letra correcta”.

Luego de darse a conocer dentro del ranchero, Ángela busca demostrar que puede interpretar cualquier otro género.

Por ello, la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre prepara un nuevo disco el cual explorará nuevos ritmos e imagen.

“Voy a explorar en nuevos géneros, lo verán muy pronto, si todo sale como queremos que salga a finales de este mes podrá salir el disco que tengo planeado. Está súper bonito, es otra forma distinta en la que nunca me han visto así y honrando otra parte de nuestra cultura mexicana, será como tutifruti“, aseguró sin dar más detalles del material.

Paralelo, Ángela junto a su hermano Leonardo y su papá preparan las próximas presentaciones de “Jaripeo Sin Fronteras 2020”, con el que recorrerán nuevamente México y algunas ciudades de Estados Unidos.