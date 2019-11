¿Danna Paola ya encontró al misterioso galán de nombre Pablo?

Al parecer la cantante se reencontró en Madrid con el hombre que le robó el sueño durante varios meses

Danna Paola regresó a Madrid, lugar en el que conoció a un hombre misterioso de nombre Pablo, el mismo que inspiró la composición de su exitosa canción ‘Oye Pablo’ y con la que ha obtenido disco de oro y doble platino.

Y según lo narrado por la misma estrella, el tema surgió de un encuentro que vivió en las calles de España.

“Justo fue en febrero de 2018 cuando pasó toda esta situación con Pablo en gran vía, a las 8 de la noche, yo iba al dentista, y literal me detuvo sobre la calle para decirme estás súper guapa y no te puedo dejar ir, y yo: ‘Ok’, me quité los audífonos y lo vi y yo así de: ‘Es un príncipe’ y me dijo: ‘Yo soy español, pero vivo en Lóndres, ¿cómo te llamas?’ le dije me llamo Danna, soy actriz y él me dijo que era súper guapa”, pero todo terminó cuando Danna descubrió que le había dado mal su número de teléfono. Desde entonces dio inicio una búsqueda para dar con el paradero del hombre que robó su corazón.

Por medio de sus redes sociales, la cantante mexicana dio a conocer que después de varios meses de búsqueda, finalmente dio con el paradero el misterioso galán.

“Iba caminando en la calle en Madrid y pasé por este lugar y encontré a Pablo, está Pablo aquí, mira es él”.

Pero todo fue una broma de la juez de ‘La Academia’, quien engañó a sus seguidores, ya que el chico que tenía frente a ella en realidad se trataba de su amigo, el actor Alejandro Speitzer, quien da vida a un personaje de nombre Pablo en la serie ‘El Club’ de Netflix.

El actor también intentó jugar una broma a sus seguidores, pero todo se vino abajo por las risas de ambos: “Oigan tengo que contarles algo, Danna Paola encontró a Pablo”, dijo mientras enfoca a la actriz quien canta: “Oye Pablo, yo te estaba esperando”.