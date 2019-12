El Menchito intenta llegar al corazón de AMLO para evitar su extradición a EEUU

Aquí puedes ver lo que le dijo al presidente mexicano

Rubén Oseguera González, alias el Menchito, envió una carta al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en donde se dice inocente de los cargos que se le imputan entre ellos narcotráfico, esto a unas horas de que se resuelva su extradición a los Estados Unidos.

Recordemos que el hijo de Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien se encuentra preso en el penal del municipio de Hermosillo, en el estado de Sonora, escribió a mano la carta, la cual fue publcada por el semanario Proceso.

En el mensaje, el Menchito asegura que apoya la llamada Cuarta Transformación encabezada por el gobierno de AMLO. A continuación te compartimos la transcripción íntegra:

“Estoy de acuerdo con el cambio de la 4 transformación, es una responsabilidad muy grande la que usted asumió señor presidente -Andrés Manuel López Obrador-, pero estoy seguro que saldrá adelante porque usted tiene la capacidad necesaria para llevar a cabo esta transformación cuente con mi apoyo”, (sic).

En el parte de lo que le escribe a AMLO se dice confiado de la justicia mexicana.

“Me encuentro recluido en el cereso CPS #11 en Hermosillo, Sonora, por un proceso de extradicion el cual estoy seguro y doy mi confianza de que nuestras leyes mexicanas determinaran una decisión apegada a derecho al resolver mi situacion, asi mismo a lo largo de cinco años -preso- he demostrado mi inocencia al haber sido absuelto de todos y cada uno de mis procesos, algunos desde la primera instancia, y otros a traves de recursos en segunda instancia o incluso en amparo, pues fueron de conocimiento general” (sic).

Además acusa haber sufrido maltratos en la cárcel.

“… Por lo siguiente he vivido una situación muy difícil en reclusión, han violado mis derechos humanos y mis garantias constitucionales, en este periodo de 5 años he estado siendo trasladado a diferentes centros federales sin motivo ni fundamento alguno, violando suspensiones definitivas de amparos promovidos por su servidor y mi defensa, haciéndome la vida imposible tanto a mi como a mi familia” (sic).

De igual manera señala que ha sido aislado y se dice una persona respetuosa.

“Sin poder convivir con los demás PPL (Personas Privadas de su Libertad) ya que me hacen mención que son ordenes superiores que yo reciba ese trato sin tomar en cuenta que todo este tiempo me he comportado de forma respetuosa sin causar ningun problema a nadie y apegándome siempre al reglamento, por tal motivo acudo a usted y estoy de acuerdo con el cambio de la 4ta transformación, es una responsabilidad muy grande la que usted asumió” (sic).

Además se describe como el tipo de personas que AMLO suele proteger.

“Quiero que sepa que soy una persona honesta, trabajadora, humilde, servidora, transparente con principios y valores que me ha inculcado mi familia, espero tenga tiempo para leer estas letras considere mi situacion y tome cartas en el asunto, se que son tiempos difíciles para tomar desiciones pero es su deber mantener a la ciudadania conforme y satisfecha en todos y cada uno de los proyectos que planteo al tomar este cargo tan comprometedor, terminar de raíz con la corrupcion y privilegios que tuvieron los presidentes y administraciones pasadas”(sic).

