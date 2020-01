Hospitales advierten que en EEUU existe una amenaza a la salud pública peor que el coronavirus

Un peligro que acecha el bienestar de 7 millones de niños estadounidenses

Mientras que en todo el mundo se llevan a cabo esfuerzos para evitar la propagación del coronavirus que ha causado la muerte de 42 personas de las poco más de 1,400 contagiadas, en Estados Unidos existe una amenaza a la salud pública que es peor y que afectaría a cerca de 7 millones de niños, advirtieron asociaciones de hospitales y médicos del país.

Esa amenaza, recalcaron, es la política del presidente Donald Trump conocida como regla de “carga pública”, la cual consideran como un medio de discriminación.

Y es que bajo esta medida que el gobierno federal quiere implementar, los inmigrantes que hayan recibido asistencia pública como estampillas de comida, subsidios de vivienda y servicios de salud del programa Medicaid, quedarían registrados como “carga pública” y por lo cual serían más propensos a ser rechazados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en trámites migratorios como la residencia permanente o “green card”.

Varios tribunales en el país han emitido órdenes judiciales que la mantienen bloqueada hasta el momento, pero la administración Trump ha recurrido a la Suprema Corte con un solicitud para que empiece a ser efectiva.

Por ello representantes de varias asociaciones presentaron en coalición un informe amicus, que es un recurso legal para expresar una opinión externa sobre un tema en proceso judicial, en el que destacan que la medida afectaría a más de 13 millones de personas, incluyendo 6.7 millones de niños estadounidenses.

La opinión presentada el pasado jueves 23 de enero ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California refiere estudios de impacto económico y riesgos de salubridad que confirman que la regla “carga pública” de Trump sólo empeorará las condiciones de salud de las personas, provocará que muchos pacientes no tengan acceso a medicinas, incrementará los niveles de pobreza, frenará el desarrollo del país y las familias tendrán menos estabilidad de vivienda.

La coalición está integrada por la American Hospital Association, America’s Essential Hospitals, Association of American Medical Colleges, Catholic Health Association of the United States, Children’s Hospital Association y la Federation of American Hospitals.

“La pérdida de cobertura de salud generará una población de inmigrantes más enferma y un incremento de visitas a las salas de emergencia, lo que resultará en una atención innecesaria por la cual los hospitales no serán compensados y limitará los recursos hospitalarios para ofrecer una buena atención médica y otros servicios comunitarios”, refiere el informe sobre el impacto que también tendría la medida en las instituciones de salud.

Otra opinión amicus enviada por separado en nombre de la American Academy of Pediatrics, la American Medical Association y otras asociaciones médicas, califica la propuesta de Trump como “inviable e impráctica”.