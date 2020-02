Paola Rojas confiesa que le mintió a Maluma para que la besara

La conductora Paola Rojas narró el momento que vivió hace algunos años junto al cantante Maluma, quien la besó gracias a una mentira que ella le dijo.

La confesión sucedió durante uno de las más recientes transmisiones del programa ‘Netas divinas’, en donde comparte pantalla con Jacky Bracamontes, Daniela Magún, Natalia Téllez y Consueo Duval. Como es costumbre en cada emisión, las conductoras revelan algunos secretos y en esta ocasión, el turno fue de Paola Rojas.

La conductora recordó una anécdota que vivió junto al cantante Maluma, con quien trabajó durante el Mundial de Rusia en el año 2018, señalando que recibió un beso de cantante gracias a las indicaciones que dan desde la cabina de producción en el oído.

“Estábamos grabando un promo para un Mundial o Juegos Olímpicos, entonces estaba Maluma baby y Toño de Valdés y bailábamos. Entonces de repente le digo ‘Maluma que terminando esto me des un beso’, me da el beso y le digo ‘ni tengo chícharo’. No tenía apuntador, nadie me dio ninguna instrucción”.