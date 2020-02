La importancia de que conozcas tu tasa hipotecaria: una cuarta parte de la población no lo sabe

Podrías mejorar tu economía personal si conoces la cifra de tu hipoteca

Las tasas hipotecarias alcanzaron un mínimo de tres años a principios de esta semana y están cada vez más cerca de los índices históricos que se han registrado en 50 años. Entonces, ¿es hora de refinanciar? Es posible que no estés muy seguro porque puedas formar parte de uno de cada cuatro propietarios de viviendas que ni siquiera saben cuál es su tasa actual, lo que a su vez les impediría tomar la decisión.

El 27% de los propietarios que respondieron a un estudio de Bankrate dijeron que no sabían cuál es la tasa de interés de su hipoteca. Un tercio de los propietarios de viviendas entre los 29 y los 39 años no conocía su tasa y el 23% de las personas de 56 a 74 años no la conocen, según la misma encuesta.

La falta de conocimiento sobre el interés de tu crédito hipotecario, si bien no te afectaría en el desarrollo de tu economía familiar debido a que ya es un pago constante que contemplas cada mes, a la postre tampoco te ayuda en tus finanzas.

Casi 11 millones de personas podrían refinanciar sus hipotecas a las tasas actuales y ahorrar un promedio de $268 por mes, según The Real Deal. Los propietarios de viviendas con hipotecas de tasa ajustable podrían no estar preparados para las alzas.

Las tasas hipotecarias han sido gran motivador para compradores primerizos y expertos para conseguir nuevas propiedades, por lo que el año inició con más puertas abiertas de lo común, pronosticando una fuerte actividad en el primer trimestre del 2020, lapso de tiempo que suele ser de lento movimiento.

Pero si ahora estás pagando tu casa, es tiempo de que te acerques a tu institución financiera para revisar cuál es tu tasa y ver la posibilidad de reestructurar tu contrato con el nuevo índice en el caso de que te convenga.