Alertan que epidemia de coronavirus en México durará 12 semanas

MÉXICO – A poco más de dos semanas de reportar el primer caso de coronavirus, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que la epidemia del Covid-19 duraría aproximadamente 12 semanas.

El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que se necesitan 3,500 millones de pesos para insumos que ayuden a combatir la epidemia del coronavirus.

“Hay una noticia positiva que ha sido motivo de preguntas ¿cuánto se va a destinar para contener la epidemia Anticiparíamos una cifra de casi 3 mil 500 millones de pesos en insumos”, dijo en conferencia acompañado del presidente.

Hasta la noche del lunes, México sumaba 82 casos de coronavirus y 171 casos sospechosos.

“Esta no va a ser una epidemia corta, ya lo hemos dicho, pero quiero volverlo a dejar en claro, hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China, llegó a un punto máximo más o menos a la mitad de esas semanas y comenzó a descender”, indicó.

El subsecretario de Salud precisó que el material que se requiere es equipo de diagnóstico, material de laboratorio, insumos de diagnóstico, insumos de protección personal para pacientes y personal de salud y ventilación de soporte de vida, entre otros.

Comentó que debido a la duración que se prevé, adelantar las intervenciones podría agotar a la población.

Indicó que actualmente hay 82 personas con el virus en el país y más de 500 personas sospechosas.

Asimismo, ha habido evaluación de más de mil personas.

López-Gatell pidió no politizar el tema del Covid-19 y centrarse en la información técnica.

Esto luego que ayer legisladores de Oposición calificaran como un acto de ineptitud y de irresponsabilidad sus declaraciones al asegurar que de tener coronavirus, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no podría contagiar a más personas porque posee una “fuerza moral” y no de contagio.

“Me preocupa ver que se sumaron distintas voces muy legítimas creíbles, autorizadas, respetables que posiblemente motivadas por esta sensación de incertidumbre, de ansiedad natural, predecible y legítima hicieron juego desde esta perspectiva, el compromiso es centrarnos en lo técnico que me han depositado instancias para conducir la epidemia”, señaló.

“Que se me vea como funcionario técnico y no se me trate de llevar a la esfera política, la cual no me interesa”.

Agregó que las medidas principales para la población son las de higiene y las de sana distancia.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud ha rechazado decretar una emergencia, ya que dice que aún no son cientos los casos de coronavirus.

Con información de Agencias