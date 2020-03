Albañil se suicida por no tener trabajo por culpa del coronavirus

Su padre explicó que su hijo le contó que se sentía muy triste por quedarse sin empleo de forma indefinida

El confinamiento que se está viviendo en todo el mundo a causa del coronavirus está dejando varios efectos secundarios, entre ellos el tema económico, en donde varios comienzan a ver afectados sus bolsillos porque la demanda de trabajo ha caído o está suspendida de forma indefinida.

México ha sido uno de los países más criticados por no tomarse la cuarentena del coronavirus muy en serio, pero millones de personas en el país argumentan que si no salen a las calles, no habrá forma de llevar a su casa comida para sobrevivir, hecho que está angustiando a muchos pues difícilmente el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tiene los recursos para solventar la situación.

Algunos comienzan a ser presa de la desesperación por el tema del dinero, y ejemplo de ello es lo que ocurrió en el municipio de Tzucacab, Yucatán, en donde el pasado fin de semana se suscitó un suicidio por este tema.

De acuerdo al sitio La Verdad, un ayudante de albañil de 30 años, identificado solo como Manuel, se suicidó luego de que pararan la obra en la que estaba trabajando, de forma indefinida, a causa del coronavirus.

Manuel cenó con sus padres el pasado viernes y luego, se fue a dormir. Pero una corazonada despertó a su padre en la madrugada y fue él quien encontró a su hijo colgado en un árbol que hay en el patio de su vivienda.

El hombre trató de bajar el cuerpo de su hijo y su esposa llamó de inmediato a la policía; sin embargo, cuando llegaron, Manuel ya había muerto.

El padre del albañil indicó que su hijo le contó que estaba triste porque no sabía cuánto tiempo estaría sin trabajar, por lo que no descartan que esta depresión lo haya llevado a la muerte.