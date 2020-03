Tip infalible para lograr que un cachorro obedezca

Educar a un pequeño canino no es una tarea fácil, pero con tiempo, esfuerzo, paciencia y la ayuda de un clicker es posible lograrlo

Al adoptar o adquirir un cachorro es importante el cuidado de su salud como la atención médica, las vacunas, desparasitaciones y cuidados especiales, pero también es esencial comenzar de inmediato un proceso de aprendizaje para llevar una relación armoniosa poco a poco.

Captar la atención de nuestra mascota es el inicio de un vínculo exitoso, así como lo es brindarle nosotros la atención que se merece. Estas sugerencias para educarlo con un clicker podrán ayudar para comenzar a amaestrar al cachorro desde que llega a casa para que con el tiempo se convierta en un perro obediente, de acuerdo con Animales de Compañía.

Vamos a ir paso a paso para que el can aprenda y comenzar con un clicker (es un pequeño pulsador que emite un sonido “clic”) puede ser una opción. Colócate a la altura del cachorro, sostén el artefacto en una mano y en la otra un premio a la altura de los ojos de tu perro. Lentamente mueve el premio hacia tu rostro, a la altura de tu mirada mientras con una voz tranquila y calmada repites la seña verbal “atención”.

Una vez que tu canino haga contacto visual durante uno o dos segundos, clickea y dale el premio. Si quieres que tu cachorro logre el cometido es importante que clickees antes de que pierda el interés en el premio. Poco a poco se podrá practicar con miradas más largas. Posteriormente se puede usar solo tu dedo para señalar el punto entre tus ojos, repite la clave verbal “atención” y cuando lo logre clickea y dale un premio. ¡Se lo merece!

Es importante señalar que la visión de los cachorros no está completamente desarrollada sino hasta los nueve meses, por ello los canes muy jóvenes tendrán más problemas para lograr enfocarse en tu mirada. Los cachorros más tímidos podrían dudar, pues les parecerá una confrontación, pero este ejercicio les será de mucha utilidad a ellos. La mayor parte de los cachorros lograrán hacer contacto visual en un par de días.

Otra alternativa es obtener la atención del cachorro con un premio, lentamente mueve el premio hacia tus ojos, mientras dices “atención”. Una vez que haga contacto visual, clickea y dale el premio. Usa tu dedo para señalar lo que quieres.

Si el can no te mira a los ojos, siéntate en el piso, a la altura de tu perro, para parecer menos dominante, háblale amablemente y practica diario. Deja que él tome la decisión de mirarte a los ojos, no lo obligues.

Hay que crear el hábito de requerir un momento de atención tranquila diariamente antes de obtener recompensas. Esto puede ser frente a la puerta, antes del paseo, o junto a su plato, antes de que sirvas la comida, pídele que te mire a los ojos durante uno o dos segundos, luego clickea y dale su premio. Esto le enseñará que la conducta tranquila es recompensada, le ayudará a autorregularse y a mantenerse tranquilo para aprender más cosas poco a poco, sin desesperarse ambas partes.

Te puede interesar: La frecuencia con la que tu mascota debe ir al veterinario

Leer más: El embarazo a lado de una mascota: 4 factores a considerar