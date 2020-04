Reportan a Silvia Pinal estable tras cirugía de cadera

View this post on Instagram

#ComunicadoEspecial sobre el estado de salud de mi mamá #SilviaPinal ❤️De verdad quiero agradecer a todas y cada una de las personas que se han preocupado, que nos han expresado su cariño, su apoyo y su amor. Gracias por estar al pendiente de ella, se que es muy querida por ustedes, mi mamá es un roble y saldrá victoriosa de esta situación. ¡No tengo palabras para agradecer todas sus oraciones y amor ! #MilGracias ✨🙏🏻❤️ . . Quiero agregar que ya encontramos donadores de sangre ¡De corazón mil gracias por su apoyo y cariño en estos momentos ! 🙏🏻💖