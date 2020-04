Su mamá se quedó sin trabajo por el coronavirus y decidieron dar todos sus juguetes a cambio de alimentos

Fue la idea que tuvieron dos hermanitos de Tijuana al ver que su madre no tiene dinero para solventar los gastos de la casa

Una triste y a la vez tierna historia se registró hace unos días en Tijuana, Baja California, en México, la cual se volvió viral en redes sociales, ya que muestra la realidad que están viviendo miles de familias en este país y en otros por la pandemia del coronavirus.

Resulta ser que a alguien le llamó la atención que afuera de una casa estuvieran colgados varios juguetes, entre ellos muchos muñecos de acción y de peluche, junto con un letrero que decía: “Cambio juguetes por despensa. Queremos ayudar a mi mamá”.

Resulta ser que dos niños que son hermanos decidieron “sacrificar” lo que para ellos es lo más preciado para así poder llevar algo a su mesa que puedan comer, pues su madre se ha quedado sin empleo a causa del coronavirus, por lo que los últimos días se la han visto muy difícil en cuestión económica.

La persona que se topó con esto pronto le tomó una foto al puesto de estos niños para compartirla rápidamente en Facebook y que esta se volviera viral para que muchas personas pudieran ayudarles.

Por fortuna, el cometido se cumplió y mucha gente llegó al lugar para regalarles despensas y víveres a los pequeños, quienes les insistían a todos aquellos que les llevaron de comer tomaran uno de sus juguetes a cambio de su buena acción.

“Como mi mamá ya no está trabajando, yo estoy preocupado y tengo dos abuelitos. Mi abuelito es de la tercera edad y no puede ver y pues lo iban a operar los ojos, pero lo cancelaron por el coronavirus”, contó el pequeño Alexis a un periódico local, indicando que desde hace 5 semanas su mamá no percibe ningún sueldo pues trabaja en un local de un centro comercial.