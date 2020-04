¡Vuelven a la guerra! Dillian Whyte y Andy Ruiz se confrontan en redes sociales

Los boxeadores Andy Ruiz y Dillian Whyte volvieron a pelearse en redes sociales, luego de que el peleador mexicano llamó mentiroso al británico y aseguró que su equipo nunca le ofreció $5 millones de dólares, como él afirma.

Yo @DillianWhyte stop clout chasing. You never offered $5M #lies pic.twitter.com/Ddcf0WAJfZ

Ante este reproche, Whyte no tuvo más remedio que defenderse y para hacerlo mostró un correo electrónico en el que muestra la conversación que sostuvo con su promotor Eddie Hearn, hace unos meses, en los que se explicaba que serían $4 millones de dólares los que le darían al ex campeón del mundo por subir al ring; sin embargo, la oferta que rectificó y habrá un millón más.

“Ofrecimos $4 millones de dólares“, se lee en el correo. “Deberías regresar y decir, “lo siento, verifiqué con Eddie, te ofrecimos $4 millones de dólares ¿Tenemos un trato de $5 millones de dólares, lo lograré?”, explicó Whyte en un mensaje de texto.

Fat boy @Andy_destroyer1 stop talking shit facts are facts stop come on #ALLBELLYANDNOHEART pic.twitter.com/g6YoMdeZtE

— Dillian Whyte (@DillianWhyte) April 26, 2020