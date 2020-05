La amistad entre el perrito Niño y la hija de Julión Álvarez

View this post on Instagram

Me nace compartir estos detalles tan bonitos, tristes pero bonitos, enseñan!!! El perrito se llama “niño”, es nuestra mascota desde hace 9 años, lo tenemos en casa desde pequeñito . Nace mi María Isabel y mientras pudo, nunca se le despegó como cuidándola, pendiente de ella . Cuestiones de edad, raza y una enfermedad, el ahora no se puede mover, depende totalmente de nosotros y vean… mi bebé apenas cumplirá 2 años si Dios permite y ya le regresa lo que el le regalo cuando pudo. #vida