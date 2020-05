Un policía de Miami mató a un hombre cuando era un menor: ahora podría enfrentarse a la justicia 30 años después

La hija de un hombre al que un policía de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward disparó y mató hace casi 30 años cuestiona ahora su afirmación de que fuera en defensa propia.

Gregory Tony, el agente, habló con algunos medios locales después de que se descubriera el incidente de su infancia. El policía no recuerda lo que llevó a la discusión con Héctor Rodríguez en su casa de Filadelfia hace 27 años.

“Héctor sacó un arma y amenazó con no tener problemas para dispararnos a mí y a mi hermano. Corrimos a la casa con la esperanza de poder escapar de él”, señaló. Tony tenía 14 años en ese momento.

“Nos siguió a la casa y, afortunadamente para mí, sabía dónde guardaba su arma mi papá y pude agarrarla y disparar a Héctor, y así evitar que nos matara a mí y a mi hermano”, agregó.

Relató que nunca enfrentó un cargo y que no lo esposaron. Mel Rodríguez, que dijo que tenía solo cinco meses cuando su padre fue asesinado, publicó en Facebook un artículo de noticias de la época y dijo que “no se recuperó ninguna arma en la escena, los testigos que estaban ahí afirmaron que mi padre estaba desarmado y mientras estaba en el hospital, físicamente no tenía un arma”.

También dijo que “la defensa propia hubiera estado bien después del primer disparo, pero le disparaste varias veces después de eso. ¿Cómo es esa autodefensa si no tenía un arma?”.

Tony explicó que el tiroteo en su adolescencia fue una experiencia traumática y explica por qué no se lo contó a sus superiores de Broward el primer día.

