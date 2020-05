Un barbero de Miami abre las puertas de su negocio a pesar de su prohibición: “Es esencial para mí”

El propietario de una barbería de Miramar, al norte de Miami, dijo que mantiene sus puertas abiertas desafiando las órdenes de emergencia emitidas en medio de la pandemia del coronavirus que requiere que los negocios no esenciales permanezcan cerrados.

Daniel Liriano, el dueño de la barbería Lion Style en State Road 7, recibió una sanción de la policía el martes por abrir su negocio.

Liriano dijo que pagará la multa y mantendrá sus puertas abiertas, porque dice que su negocio es esencial para él.

“No quiero romper ninguna regla, pero a veces la desesperación hace que las personas hagan cosas que no quieren hacer”, subrayó Liriano.

El hombre explicó que el negocio ha estado cerrado desde el 20 de marzo y, desde entonces, no había tenido ningún ingreso.

“Dicen que no es esencial, pero es esencial para mí, mi familia, las familias de los barberos. Mis muchachos seguían llamando, decían ‘el mes que viene podríamos no tener suficiente dinero para comprar comida, para pagar las cuentas’. He estado pagando mis cuentas a tiempo pero el dinero se está agotando”.

Liriano señaló que han tomado precauciones, incluidos requisitos adicionales de limpieza y mascarillas, con distanciamiento social dentro de la tienda.

Code enforcement fined Daniel Liriano for reopening Lion Style Barbershop & Salon on S. State Rd. 7 in Miramar during the #coronavirus pandemic. His business is considered non-essential. Liriano is spacing his barbers 6’ or more apart to reduce the risk of transmission. pic.twitter.com/FzlOGgaC0N

— Madeleine Wright (@MWrightWPLG) May 6, 2020