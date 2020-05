Reabriendo L.A: Algunos negocios y los espacios públicos pueden reabrir el viernes con precauciones por coronavirus

Ciertos negocios y espacios públicos se reabrirán el viernes 8 de mayo en el condado de Los Ángeles, cumpliendo las normas para evitar la propagación del coronavirus

Funcionarios del gobierno y de salud del condado de Los Ángeles anunciaron el miércoles una modificación de las medidas de seguridad observadas en la Etapa I, y el pase a la Etapa II de la reapertura que permite que ciertos tipos de negocios y espacios público que fueron cerrados temporalmente en medio de la pandemia de coronavirus puedan reabrirse el viernes con precauciones de seguridad.

A partir del viernes 8 de mayo, la Ciudad y el Condado de Los Ángeles ingresarán a la Etapa II anunciada por el alcalde Eric Garcetti y comenzarán el proceso de ajustes lentos y graduales a la orden Más seguro en el hogar. La orden revisada de “Más seguro en el hogar” destaca que el distanciamiento físico, los revestimientos faciales y otras medidas de seguridad permanecerán vigentes y serán aún más importantes.

Reapertura de ciertos negocios

La primera ronda de reaperturas a partir del viernes 8 de mayo, permitirá a algunos establecimientos minoristas atender pedidos en línea o por teléfono y recoger la mercancía en la acera solamente, incluyendo a: floristas, jugueterías, tiendas de música, librerías, tiendas de ropa y tiendas de artículos deportivos.

Las salas de exposición de los concesionarios de automóviles estarán abiertas a la venta y deben seguir el protocolo de distanciamiento y limpieza y control de infecciones.

Together with @CountyOfLA, I am modifying @LACity’s Safer at Home order. Beginning Friday, certain businesses will be allowed to offer curbside pickup. These are small steps forward, not a full-scale reopening: https://t.co/8XD0zUoayf pic.twitter.com/RR2tTQY6OJ — MayorOfLA (@MayorOfLA) May 7, 2020

Los restaurantes permanecerán cerrados para los comensales.

Ciertos espacios públicos y los campos de golf reabren el 9 de mayo

Los senderos, los parques de senderos y los campos de golf volverán a abrir el sábado 9 de mayo, siempre y cuando las actividades cumplan con el protocolo de distanciamiento y limpieza y control de infecciones, incluido el uso de cubiertas para la cara.

Golf courses and public trails will reopen starting Saturday, with the exception of Runyon Canyon. In the City of L.A., we are mandating the wearing of face coverings and physical distancing practices at trails and golf courses. — MayorOfLA (@MayorOfLA) May 7, 2020

Y a partir del lunes 11 de mayo, todos los viajeros estarán obligados a usar cubiertas faciales en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Face coverings will be required for anyone at LAX starting Monday, May 11. Face coverings can include bandanas, scarves, T-shirts or other fabric materials held in place. Please do your part to help save lives. pic.twitter.com/EYZlZ1v9JV — LAX Airport (@flyLAXairport) May 7, 2020