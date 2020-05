VIDEO: Madre hace desgarrador llamado para que el Mencho la ayude a encontrar a sus hijos

Los cuatro desaparecieron en territorio del CJNG en diciembre del 2019 y desde entonces no sabe nada de ellos

En redes sociales circula el desgarrador llamado de una madre que pide ayuda al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, o el Señor de los Gallos o el Gallero, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para que la ayude a encontrar a sus cuatro hijos perdidos.

A decir de la mujer, sus hijos desaparecieron en el municipio de Ocotlán en el estado de Jalisco en México el 19 de diciembre de 2019 cuando viajaban en su vehículo por lo que desde ese día no sabe nada de sus cuatro hijos de 40, 38, 38 y 24 años de edad.

#OJO #Ocotlán #Jalisco Una madre se dirige a través de un vídeo al Mencho líder del Cártel Jalisco Nueva Generación #CJNG, le pide ayuda para encontrar a sus 4 hijos desaparecidos en Ocotlán,Jalisco el día 19 de diciembre del 2019. pic.twitter.com/xWDg1k4mBZ — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) May 2, 2020

La señora, quien no se identificó por nombre pero a decir de la manera en la que identifica a sus hijos, su apellido es Camarena, asegura que le pide al Mencho porque tiene conocimiento de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación es bueno pues “ha ayudado a mucha gente”.

“Este video va dirigido para usted señor Nemesio Oseguera Cervantes, yo le pido de favor que ayude a encontrar a mis cuatro hijos, desaparecieron en Ocotlán a las diez y media en una Caravan blanca 2003 placas JKJ2252 a las diez y media. Mis hijos son: José de Jesús Martínez Camarena, de 40 años; Ernesto Padilla Camarena, de 38; Tonatiú Álvarez Camarena, de 28; y Osvaldo Javier Álvarez Camarena, de 24 años. Desaparecieron el día 19 de diciembre de 2019 y hasta la fecha no he sabido nada de mis hijos, necesito que me ayude porque yo sé que usted es bueno y le ha ayudado a mucha gente, por favor, de favor le pido que me ayude, por favor”, dije la mujer visiblemente consternada en un video de un minuto con 13 segundos de duración.

Hasta el momento se desconoce el paradero de los cuatro hijos de la señora, y pese a la difusión del video, las autoridades no se han pronunciado al respecto.

