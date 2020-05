VIDEO: Tropa del Infierno del Cártel del Noreste ataca a helicóptero de Ejército mexicano

Nuevamente narcotraficantes de la Tropa del Infierno del Cártel del Noreste (CDN) atacaron a balazos a soldados mexicanos que viajaban a bordo de un helicóptero del Ejército mexicano en el municipio de Nuevo Laredo en el estado fronterizo de Tamaulipas en México.

Los delincuentes de la Tropa del Infierno realizaron el ataque en contra del personal militar a plena luz del día en la colonia Reservas Territoriales ubicada en dicho municipio, cuando las autoridades agredidas realizaban recorridos de vigilancia, sin que se reportaran heridos ni detenidos.

Leer más: Chapito manda mensaje a AMLO y a traicioneros // VIDEO: Narcos persiguen gente que cruza frontera EEUU-México//VIDEO: Policías vs narcos en Michoacán

En redes sociales circula un video de 14 segundos en donde al fondo aparece un helicóptero y se escucha una lluvia de balas de lo que parece ser armamento de grueso calibre.

Esta nueva agresión se da tan solo una semana después de que siete narcos de la Tropa del Infierno del Cártel del Noreste que atacaron a militares mexicanos a bordo de una troca (camioneta) también en el municipio de Nuevo Laredo, fueron neutralizados por los militares quienes repelieron la agresión de los presuntos delincuentes.

Video of the event where 7 hitmen from the Hell Troop / Cartel Del Noreste were neutralized #CDN riding in a black Ram Dodge; the other attackers fled. #mexico #nuevolaredo credit @LPueblo2 pic.twitter.com/eaTCwB4Ky5

— Narcology (@narcologyshow) April 30, 2020