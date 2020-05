¿Puedo usar lentes de contacto para hacer ejercicio?

Los lentes de contacto no están prohibidos en el ámbito deportivo, por lo que pueden usarse sin inconvenientes legales

Los lentes de contacto son recursos médicos delicados que requieren de un cuidado especial. Siendo así, cabe preguntarse qué tan adecuado es usar lentes de contacto en medio de una actividad tan demandante como el ejercicio físico. Aquí abordaremos la cuestión.

El factor de la exigencia física

El portal oftalmológico Lentes de contacto 365 indica que el uso de lentes de contacto puede facilitar algunas áreas de los deportes que serían problemáticas con lentes de montura.

En estas situaciones, es muy importante que sepas ajustar los lentes de contacto en el interior de tu cavidad ocular de manera que ellos no se muevan incómodamente dentro de tu ojo y tu capacidad visual no se encuentre alterada en el transcurso del encuentro.

Deportes como el billar y el bowling no exigen mucho movimiento por parte del cuerpo, por lo que es menos probable que los lentes de contacto se desplacen. Esto cambia, no obstante, en disciplinas como fútbol, baloncesto, tenis, y muchas otras.

Beneficios de los lentes de contacto para hacer deporte

El uso de lentes de contacto en disciplinas deportivas no está prohibido en tanto no representa una mejora sustancial ni ilícita de las capacidades naturales de una persona, sino solamente una ayuda para subsanar una deficiencia visual particular.

En el ámbito deportivo, los lentes de contacto ofrecen múltiples beneficios a su usuario, como protección ante los rayos UV, mayor comodidad y seguridad visual, visión periférica, etcétera.

Dependiendo del ejercicio físico en cuestión y los movimientos que debas ejecutar, puedes elegir si remover temporalmente los lentes de contacto o no. Recuerda que toda decisión que realices en este caso deben tener como objetivo la preservación de tu bienestar.