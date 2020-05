Elon Musk amenaza con sacar a Tesla de California y anuncia que demandará al condado de Alameda

Elon Musk, CEO de Tesla, anunció este sábado que su empresa está preparando una demanda contra el condado de Alameda y trasladará su sede fuera de California.

El viernes, la doctora, Erica Pan, de la oficina de salud pública del condado de Alameda, dijo que las restricciones para contener un brote de COVID-19 en la región aún están en vigor, por lo que Tesla no contaba con autorización para reanudar su producción de vehículos en la principal planta de automóviles que se localiza en Fremont, California.

La compañía buscaba reiniciar la producción desde la tarde del viernes ya que es ahí donde se fabrican los vehículos para Europa y Norteamérica. Musk escribió en su cuenta de Twitter que trasladaría la sede de su empresa fuera del estado de California y que presentaría una demanda:

“Tesla presentará una demanda en contra del condado de Alameda de manera inmediata. El no elegido e ignorante oficial de Salud Provisional de Alameda está actuando en contra de la orden del Gobernador, el Presidente, nuestras libertades constitucionales y el simple sentido común”.

Además afirmó que la compañía tiene más información para saber qué hacer durante la pandemia y estar seguro “a través de nuestra experiencia en la fábrica de Tesla en China que una funcionaria subalterno (que no fue elegida) en el condado de Alameda”.

