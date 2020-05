El condado de Alameda ordena el cierre de la planta de Tesla

El condado de Alameda, en el estado de California, ha ordenado a Tesla que cese la producción en su factoría de Fremont después de que el fundador de la compañía, Elon Musk, decidió ignorar las órdenes de las autoridades y reanudar el montaje de vehículos.

Las autoridades del condado han ordenado por escrito a los responsables de la factoría que cesen las operaciones.

El lunes, Musk, que ha calificado de “fascistas” las órdenes de confinamiento dictadas por las autoridades estadounidenses para ralentizar la propagación del COVID-19, ordenó la reapertura de la factoría y declaró en Twitter que estaba dispuesto a ser arrestado por violar la prohibición del condado a reanudar las operaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó hoy partido en favor de Musk y escribió en Twitter que “California debería permitir a Tesla y Elon Musk abrir la planta AHORA. Puede hacerse de forma rápida y segura”.

California should let Tesla & @elonmusk open the plant, NOW. It can be done Fast & Safely!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020